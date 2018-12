Det anpartsselskab, der betaler Kevin Magnussens racerkarriere, giver for første gang overskud.

Julen har været ekstra sød ved Formel 1-stjernen Kevin Magnussen og hans forretningspartner, milliardæren Anders Holch Povlsen.

Deres anpartsselskab giver nemlig endelig overskud efter flere år med store underskud, der samlet løber op i over 120 millioner kroner.

Men af den helt nye årsrapport fremgår det, at anpartsselskabet i år kommer ud med et overskud på lige under 9,7 millioner danske kroner.

Kevin Magnussen kan i år godt grine på vejen ned i banken. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP) Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Kevin Magnussen kan i år godt grine på vejen ned i banken. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP) Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Trods overskuddet har selskabet fortsat minus i egenkapitalen på omkring 47 millioner kroner.

Men da Anders Holch Povlsen ejer størstedelen af anparterne i selskabet, er den negative egenkapital ikke lig med en lurende konkurs.

Kevin Magnussen har altid været meget lukket om, hvad han tjener som Formel 1-kører.

Selvom årsrapporten ikke giver et fuldstædigt billede af, hvilken løn danskeren henter hjem i sin Formel 1-kontrakt med Haas-teamet, afslører regnskabet måske en del af sandheden.

Anders Holch Povlsen tjener for første gang penge på sin danske Formel 1-ivestering. (arkivfoto) Foto: PR Vis mere Anders Holch Povlsen tjener for første gang penge på sin danske Formel 1-ivestering. (arkivfoto) Foto: PR

I hvert fald er der opgjort en samlet indtægt på små 17 millioner kroner til anpartselskabet i 2018. Da alle danskerens indtægter forventes at gå til anpartsselskabet, kunne Kevin Magnussens løn meget vel repræsentere en god del af de 17 millioner kroner.

Derudover fremføres det i årsrapporten, at der er udbetalt lønninger/personaleomkostninger for 3,8 millioner kroner det seneste år.

I retssagen mellem Kevin Magnussen og hans tidligere manager Dorte Riis Madsen kom det i Københavns Byret, at racerkørerens personlige løn udbetales efter, at hans indtægter først er gået ind i anpartsselskabet.

Derfor kan de 3,8 millioner sagtens være den sum, der er blevet udbetalt til Kevin Magnussen. Det kan dog også være, at en del af pengene er brugt på eksempelvis aflønning af Kevin Magnussens fysiske træner Jacob Haugaard.

Den del giver regnskabet ikke indblik i.

Kevin Magnussen underskrev i år en ny to-årig aftale med Haas-teamet, der ventes at indeholde en klækkelig lønforhøjelse til den danske Formel 1-stjerne.