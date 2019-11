Kevin Magnussen kvalificerede sig til VM-finalen i Abu Dhabi på 15.-pladsen og fik efter alt at dømme alt ud af Haas-teamets problematiske VF19-model.

»Der var ikke så meget at skyde med, men jeg fik det bedste ud af det,« sagde han efter kvalifikationen til B.T.

»Bilen kørte faktisk godt, og vi fik rettet den ind, så godt vi kunne. Det er noget af det, der er gået godt i år: At få bilen sat godt op til kvalifikationen. Det handler også om, at folkene omkring mig – ingeniører og mekanikere – nu kender mig godt og ved, hvad jeg har brug for fra bilen,« fortsatte Magnussen.

»Det var en god omgang. Du kunne ikke hive mere ud af den,« sagde Magnussens personlige race-engineer Gary Gannon over pit-radioen.

Magnussens teamkammerat Romain Grosjean kvalificerede sig på 16.-pladsen, men var markant langsommere end danskeren.

Grosjean er almindeligt anderkendt som en af Formel 1-feltets allerhurtigste kørere over en enkelt omgang. Alligevel har Magnussen i år har slået franskmanden 13-8 i Haas-teamets interne kvalifikations-duel.

Det er en sejr, der bliver lagt mærke til i paddocken, men Magnussens selv siger til B.T.:

»Jeg fokuserer ikke så meget på min teamkammerat, og hvor han ligger. Det har jeg bevidst udviklet mig hen imod – at fokusere mindre på den der interne team-duel. Og det tror jeg har været gavnligt.«

»Det er rigtigt, at det er ham man bliver bedømt op i mod, men det nyttet ikke noget at fokusere helt vildt på din teamkammerat. Det bliver ikke nødvendigvis positivt. Hvis man fokuserer for meget på sin teamkammerat, bliver det faktisk hurtigt negativt, for man lægger kun noget ekstra pres på sig selv.«

Kevin Magnussen erkendte dog over for TV3 Sport, at sejren over Romain Grosjean var en af de minepæle, han havde sat op for sig selv før sæsonen:

»Romain er anset for at være en af de hurtigste i feltet og kunne holde ham under kontrol er en stor bedrift. Det er selvfølgelig en af de ting, jeg har fokuseret på at forbedre min tidstagning. De seneste år har jeg haft godt fat i ham i løbet, men han har været svær at slå i tidstagningerne på regulær vis. Det har jeg forbedret i år, og det er jeg tilfreds med,« sagde Kevin Magnussen.

Magnussens sejr over Grosjean i kvalifikationen i Abu Dhabi er ekstra bemærkelsesværdig, fordi franskmandens bil i modsætning til danskerens var udstyret med et hydraulisk baghjulsophæng.

Det er i løbet af efteråret brugt på skift af de to Haas-kørere, men på grund af Yas Marina-banens udformning spiller det i weekenden en større rolle end i måske alle andre løb.

Selvom Magnussen i løbet af sæsonen ikke har fokuseret på kvalifikationsduellen, vil han alligevel tænke på den i de kommende uger.

»Når sæsonen så er slut, kan man se på statistikkerne og vurdere om man er tilfreds eller ej. Og det gør man selvfølgelig,« siger han inden søndagens VM-finale.