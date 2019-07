Energidrik-producenten Rich Energy har med øjeblikkelig virkning opsagt samarbejdet med Kevin Magnussens team, Haas F1. Sådan lød den kontroversielle udmelding i går på Twitter fra Haas-sponsoreren Rich Energy.

Nu fortæller virksomheden, at det ikke har noget på sig, og at firmaets Twitter-konto er blevet hacket.

Det oplyser Rich Energy til TV 2 Sport.

Haas-boss Guenther Steiner skriver på Instagram, at Rich Energy fortsat er sponsor for Haas' Formel 1-team.

Kevin Magnussen, Romain Grosjean, Rich Energy CEO William Storey og Haas Team-boss Guenther Steiner. Foto: John Sibley Vis mere Kevin Magnussen, Romain Grosjean, Rich Energy CEO William Storey og Haas Team-boss Guenther Steiner. Foto: John Sibley

»Rich Energy er iøjeblikket navnesponsor på Haas F1 Team. Jeg kan ikke kommentere på kontraktforholdene mellem de to parter yderligere på grund af fortolighedsaftalen,« skriver Haas-bossen.

»I dag har Rich Energy revet kontrakten over med Haas på grund af dårlige præstationer. Vi sigter efter at slå Red Bull, men at slutte bag Williams i Østrig er uacceptabelt,« hed det fra Rich Energy på Twitter i den besked, som nu kaldes for falsk, med henvisning til sidste uges grandprix.

Her skuffede Kevin Magnussen og Romain Grosjean efter et grandprix, hvor Haas-kørerne hverken kunne få gang i bil eller dæk. Det vrede tweet er fortsat at se på Rich Energys Twitter-konto.

Rich Energy indgik i november en aftale med Haas, der indebar, at teamet skiftede navn til ’Rich Energy Haas F1’.

Det kontroversielle tweet fra Rich Energy. Vis mere Det kontroversielle tweet fra Rich Energy.