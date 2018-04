Kevin Magnussen havde flere gode momenter end dårlige i Kina. Men småfejl i afgørende situationer giver danskeren en karakter lige over middel.

BTs Formel 1-journalist Daniel Remar giver Kevin Magnussen 7 ud af 12 for indsatsen i Kinas Grand Prix.

Kevin Magnussen og Haas fik for lov til at kæmpe for pointene i Kina, hvor Renault, McLaren og Force India var langt mere konkurrencedygtige. Derfor er Kevin Magnussens 10. plads efter en start som nummer 11 godkendt og et udmærket resultat. Isoleret set.

For der var også et par fejl i Shanghai, der tog pusten ud af en weekend, som kunne være blevet til mere for danskeren. Kevin Magnussen begik med egne ord to fejl i Q2, hvilket kostede ham en plads i Q3. Fint nok, så kunne han lege lidt med strategien, og det kunne have give bonus.

Men de taktiske muligheder skal ikke dække over, at Kevin Magnussen i Q3 kunne have haft et udgangspunkt som nummer syv eller otte. Og den chance missede han.

I løbet kørte Kevin Magnussen igen flot, og han leverede godt under det hårde pres, som han konstant var under. Haas og Magnussen så ud til at fejle ved ikke at gå i pit under safety car og skifte til friske dæk. Lad os give det kald til Haas-pitten, for de burde have haft overblikket.

Men alt i alt godt og godkendt for Kevin Magnussen. Han er stadig bedste mand hos Haas, og teamet bør allerede nu sætte pennen til papiret på en kontraktforlængelse med danskeren.