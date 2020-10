Haas-teamet har på kort sigt truffet en »tosset beslutning« ved at skille sig af med Kevin Magnussen.

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra den danske Le Mans-vinder og Formel 1-kommentator John Nielsen, efter det torsdag stod klart, at Haas har valgt at droppe både Kevin Magnussen og Romain Grosjean efter denne sæson.

Det siger han til B.T.

»Ser man på det i forhold til teamet, så er det en tosset beslutning. Det er fint at skifte den ene ud, men begge to, det ser mærkeligt ud,« lyder det fra John Nielsen.

Planen med at udskifte både Kevin Magnussen og Romain Grosjean ser ud til at være, at Haas ønsker at skabe en ny kørersammensætning, hvor man blander penge med talent.

Kevin Magnussen og John Nielsen ved en tidligere lejlighed i samtale om - ja - formentlig motorsport. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Kevin Magnussen og John Nielsen ved en tidligere lejlighed i samtale om - ja - formentlig motorsport. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Det skulle ifølge de mest vedholdende rygter ske ved at give plads til den rige russer Nikita Mazepin og Ferraris hypede juniorkører Mick Schumacher, der er legendariske Michael Schumachers søn.

John Nielsen tror dog ikke på, at to debutanter er løsningen for Haas på kort sigt.

»Vælger man to rookies i Formel 1 i det kommende år, så har de da først problemer, vil jeg mene,« siger John Nielsen.

Afskeden med Haas ligner samtidig Kevin Magnussens afsked med Formel 1 for denne gang.

Flere har allerede sendt Kevin Magnussen i retning af USA, hvor IndyCar ligner den mest oplagte mulighed for danskeren.

John Nielsen ser også USA som det optimale sted for Kevin Magnussen at fortsætte motorsportskarrieren.

»Jeg vil råde ham til at se mod USA, hvor han som menneske passer godt ind i kulturen omkring amerikansk motorsport. Lidt ligesom hans far gjorde,« siger John Nielsen og tilføjer:

»Det kunne være IndyCar eller i Nascar, hvor Haas faktisk har et succesfuldt hold kørende. Men han er slet ikke færdig som racerkører, og der er masser af tilbud til ham derude.«

Kevin Magnussen kører i denne weekend et af karrierens foreløbigt sidste Formel 1-løb for Haas-teamet i Portugal.