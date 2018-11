'Han havde én mission, og det var at komme i flæsket på Ocon, og det bliver for meget.'

Sådan siger B.T.s motorsportsjournalist Daniel Remar om Max Verstappen, efter Red Bull-køreren trak overskrifter og skabte stort drama i forbindelse med Brasiliens Grand Prix.

Efter løbet skubbede en rasende Verstappen til Force India-køreren Esteban Ocon, så FIA's stewards måtte gribe ind. Verstappen blev efterfølgende straffet med to dages samfundstjeneste.

»Det, jeg ikke kan lide ved det, Verstappen gør, det er, at han allerede på vej ind over radioen kalder, at han skal ud og have fat i ham (Ocon, red.),« siger Daniel Remar, der mener, Verstappen gik over stregen i sin reaktion efter løbet.

Racerkører Mikkel Mac forstår godt, at der er frustrationer på spil, når sådan noget, som det var tilfældet i Brasilien, sker:

»Jeg kan sagtens forstå Verstappen på det punkt, og man havde selv været helt oppe i det røde felt.«

Men det må ikke komme så vidt, som det gjorde for Verstappen i Brasilien, tilføjer han:

»Jeg synes ikke, det er okay, at man som Formel 1-kører - nu har han snart været det i mange år og er faktisk en af de bedste for at være ærlig - ikke kan finde ud af at pakke den frustration væk. Der taber jeg lidt for ham.«

Esteban Ocon og Max Verstappen krydsede klinger efter Brasiliens Grand Prix. De to kørere stødte sammen under løbet, da Ocon forsøgte at overhale hollænderen, og Verstappen reagerede hidsigt efter løbet ved at skubbe til sin konkurrent. Foto: HOCH ZWEI Vis mere Esteban Ocon og Max Verstappen krydsede klinger efter Brasiliens Grand Prix. De to kørere stødte sammen under løbet, da Ocon forsøgte at overhale hollænderen, og Verstappen reagerede hidsigt efter løbet ved at skubbe til sin konkurrent. Foto: HOCH ZWEI

Episoden i garagen mellem Ocon og Verstappen opstod efter et sammenstød på banen, hvor Ocon i et forsøg på at overhale Verstappen, der på daværende tidspunkt førte løbet, stødte sammen med hollænderen. Det kostede Verstappen føringen og en potentiel sejr. Lewis Hamilton greb chancen og overhalede hollænderen, da Ocon og Verstappen bragede sammen.

»Det var tåbeligt gjort af Ocon, og jeg synes, han skulle have haft det sorte flag. Han ødelægger et ræs for den førende kører. Han må godt 'unlappe', men han må ikke lave den der og smadre ræset, når han er så langt bagefter,« siger Daniel Remar om episoden i løbet, hvor Ocon forsøger at overhale den førende bil.

Racerkører Mikkel Mac er af en anden overbevisning:

»Jeg havde gjort det samme. Hundrede procent,« siger han om Ocons træk på banen. »Man kan se, han (Ocon, red.) er oppe og prøve mange gange. Hvis der kommer en bil op i dit spejl hele tiden, så lad ham komme forbi og kør dit eget løb.«

Kevin Magnussens efterår har været noget sværere end hans flyvende forår, hvor han fuldstændig satte sin holdkammerat Romain Grosjean til vægs. Foto: NELSON ALMEIDA Vis mere Kevin Magnussens efterår har været noget sværere end hans flyvende forår, hvor han fuldstændig satte sin holdkammerat Romain Grosjean til vægs. Foto: NELSON ALMEIDA

Daniel Remar og Mikkel Mac kommenterer i denne udgave af K-Magazine også på Kevin Magnussens Formel 1-sæson og svarer på spørgsmålet, om det har været godt nok.

Derudover sætter de to gæster i studiet navne på de bedste danske racerkørere, der aldrig kom til at køre Formel 1. Og her vender studiet naturligvis den danske Le Mans-legende, Tom Kristensen.

K-Magazine er B.T.s podcast, der handler om Kevin Magnussen og Formel 1. Her går vi tæt på den danske racerkører og kigger nærmere på store og små temaer og begivenheder fra den store Formel 1-verden.

Find alle episoder af K-Magazine her i iTunes.