Kevin Magnussen og Formel 1-stjernerne er efter to ugers test klar til sæsonstarten i Australien. BT tager her temperaturen på alle hold og kørere i feltet.

Danske Kevin Magnussen står efter i alt otte testdage tilbage som en af overraskelserne efter testkørslen i Barcelona de seneste uger. Danskerens Haas-racer var hurtigere end ventet, og det gav anerkendelse flere steder.

Men det er som altid svært helt at blive klog på, hvor de forskellige står, før sæsonpremieren i Melbourne 25. marts.

BT giver her et samlet overblik over alle teams og kørere i Formel 1-feltet.

Lewis Hamilton og Valtteri Bottas

Ser man på tiderne, er det ikke storhed og magtfaktor, som stråler ud af ellers suveræne Mercedes under testen i Barcelona. Bare ottende bedste omgang stod Lewis Hamilton noteret for som hurtigste Mercedes-kører, men skindet må simpelthen bedrage i det her tilfælde.

Et sikkert tegn på det er eksempelvis antallet af omgange. Her er Mercedes det team, der krydsede målstregen flest gange af alle med imponerende 1040 omgange. Det vidner om, at den tyske motor fortsat går som, den skal uden større problemer.

Mercedes har som altid kørt et meget konservativt dækprogram med mange omgange på medium og soft, og det har været holdbarheden, som teamet har fokuseret på. De er stadig favoritter, når sæsonen begynder i Melbourne.

Sebastian Vettel og Kimi Raikkönen

De sukker i den grad efter en VM-titel hos Ferrari, der år efter år har set andre køre med guldet. Seneste sæson var lovende, men kiksede til sidst, hvor det afgørende slag skulle sættes ind over for Mercedes. I Barcelona var Ferrari ikke bange for at vise deres potentiale frem, hvor Sebastian Vettel og Kimi Raikkönen satte bedste og næste bedste tid samlet set over alle dage.

Det tyder på, at Ferrari har gang i noget rigtigt, og vi skal da også regne med italienerne som den stærkeste udfordrer til Mercedes – alt andet vil være en mega skuffelse. Ferrari ser også ret pålidelig ud med 929 omgange i alt og uden større problemer undervejs i testen. Sebastian Vettel ligner Lewis Hamiltons største rival igen i år.

Daniel Ricciardo og Max Verstappen

Der er store forventninger i år til Red Bull og deres meget talentfulde kørerbesætning med Daniel Ricciardo og Max Verstappen. Teamet var på vej i seneste sæson, og nu skal det helst være sådan, at Red Bull er en seriøs bejler til sejren i hvert eneste løb med en forhåbentlig stærkere Renault-motor.

Red Bull har feltets måske stærkeste parring af kørere, så det er ikke her, at teamet halter efter. Men der var i Barcelona flere lange perioder i garagen, og Red Bull er ikke helt vildt imponerende i antallet af kørte omgange under de to ugers test med i alt 783.

Det kunne være små tegn på, at der er nogle børnesygdomme, som lige skal på plads i raceren, der altid er blandt feltets bedste målt på aerodynamik. Derfor skal Red Bull fortsat tages meget seriøst. Max Verstappen kan med færre tekniske problemer blive giftig i år.

Sergio Perez og Esteban Ocon

De seneste sæsoners positive overraskelse fra Force India glimrede nærmest med sit fravær under testugerne I Barcelona. Både på tiden og antallet af omgange placerer det privatejede team sig i bundregionen af feltet, hvilket slet ikke stemmer med forventningerne i år.

Men det er dog et stort MEN lige her. Force India skulle være notorisk kendt for at se højt og flot på omgangstider i forbindelse med vintertest. Her arbejder teamet med bilens grundlæggende indstillinger og indsamler data, som skal udvikles til en større opdatering af raceren i Melbourne.

Force India har allerede en så god bil og stærk Mercedes-motor, at det vil være et lille chok at se dem i bunden i Australien. Esteban Ocon og Sergio Perez er samtidig garanter for kvalitet bag rattet. Men teamet står til at blive mere udfordret som feltets fjerdebedste hold i feltet.

Sergey Sirotkin og Lance Stroll

Det stolte engelske team har fået kritik for den ret umodne og på papiret svage kørersammensætning med debutanten Sergey Sirotkin og teenageren Lance Stroll. Det har gjort teamchef Claire Williams rasende, men her må Williams bare overbevise alle os andre om, at vi tager fejl af den disposition.

Testen var ikke noget, der gav løfter om en supersæson for holdet med de flotte meritter. Målt på holdenes bedste tider, var Williams langsomst. Dog må man forvente, at bilen vil være i stand til at opveje kørernes manglende erfaring til en hvis grad. Der er i hvert fald masser af dygtigt mandskab med den tidligere Mercedes-boss Paddy Lowe i spidsen til at få materiellet til at køre godt.

Sergey Sirotkin og Lance Stroll er altså bare ikke en frygtindgydende duo i Formel 1-sammenhæng, men russeren kommer med en rimelig seriøs indgangsvinkel til tingene, hvor han netop har afsluttet en ingeniøruddannelse med henblik på at forstå raceren bedre. Det må man have respekt for.

Nico Hülkenberg og Carlos Sainz Jr.

Renault fik ødelagt sidste testdag med en defekt gearkasse. Den fejl kan ikke slette indtrykket af et Renault-team, som ser ud til at være gået frem henover vinteren. Den store maskine bag holdet må også for alvor være oppe at køre, og det skal simpelthen kaste resultater af sig.

I Carlos Sainz Jr. og Nico Hülkenberg har teamet kørere, der kan bringe dem frem på podiet på en virkelig god dag. Og det må være et mindre udtalt mål for franskmændene i år. Nu er der ro på kørerfronten, og det skal give bonus.

Renault kørte både hurtigt og rimeligt pålideligt i Barcelona, og man sidder med en fornemmelse af, at teamet ikke har vist hele potentialet i forhold til at skille sig ud i det hårde midterfelt. Renault kan udfordre Force India om fjerdepladsen blandt konstruktørerne.

Fernando Alonso og Stoffel Vanndorne

Mclaren blev endnu engang vintertestens mest uheldige hold med flere og for mange tekniske nedbrud. Det er i sig selv lidt ildevarslende, men også en konsekvens af, at McLaren i år har en Renault-motor i bilen. Den slags er dømt til at give lidt indledende sygdomme, som skal ryddes af vejen.

McLaren fik dog midt i al elendigheden vist, at der er fart i raceren. Fernando Alonso smækkede på testens sidste dag en overraskende hurtig tid af sig, og det efterlader håb for et af tidens mest vindende Formel 1-giganter.

Derfor må man regne med, at Mclaren henover sæson rykker sig fremad. Men om de er pålidelige nok til at skabe noget allerede i Melbourne er et stort spørgsmål. Fernando Alonso skal nok være der, hvis bilen er klar, mens Stoffel Vandoorne i år godt må vise lidt flere prøver på det talent, han utvivlsomt besidder.

Romain Grosjean og Kevin Magnussen

Kevin Magnussen kørte på sin sidste testdag så hurtigt, at Haas nu flere steder pludselig regnes for en outsider midt i top 10, når årets første løb køres. De tider, som Haas var i stand til at køre på supersoft-dækket, var i særklasse målt op imod teamets forventede konkurrenter. Haas forsøgte sig ikke engang på det hurtigste hypersoft, som de burde være endnu hurtigere på.

Hvor Haas reelt er, må vi se i Melbourne, men forventningerne til det lille hold er blevet skruet op – ikke kun her i Danmark – men også i udlandet. Det er kun positivt for Haas, som ellers var spået en svær sæson. Men i testens sidste uge, så Haas ud til at have ramt et eller andet rigtigt efter små irriterende problemer i især uge et.

Kevin Magnussen var hurtigste Haas-kører i Barcelona, og det kan han hygge sig lidt med hjemme i Dubai, men Romain Grosjean kørte tider, der kun forstærkede det gode indtryk af Haas på superoft, som bilerne også skal køre på i Melbourne.

Marcus Ericsson og Charles Leclerc

Selvom det går fremad for Alfa Romeo Sauber er der ingen grund til at tro på mirakler herfra. Der skal ryddes op i teamet og udvikles rigtig meget, før vi ser rigtige resultater fra den kant. Men Alfa Romeo Sauber så slet ikke så ringe ud i Barcelona.

Teamet var ikke voldsomt hurtige, men så alligevel nogenlunde pålidelige ud og kørte relativt mange omgange. Det giver da håb for et hold, der lå sidst hele seneste sæson. Kørerne Marcus Ericsson og Charles Leclerc giver en ok bund af falde tilbage på.

Det bliver især spændende at følge unge Charles Leclerc, der er udlånt fra Ferrari og kommer som nykåret Formel 2-mester. Svenske Marcus Ericsson skal omvendt vise, at han virkelig er klar til at tage et skridt op ad rangstigen i Formel 1-sammenhæng.

Brendon Hartley og Pierre Gasly

Det nye samarbejde med udskældte Honda har givet mange ængstelige spørgsmål om Toro Rossos muligheder i år. Men under testen i Barcelona udviklede det nye samarbejde sig imidlertid til en af de helt store positive historier.

Især Pierre Gasly viste gode tider, og motoren kørte mere pålideligt end nogensinde i forhold til Hondas mislykkede samarbejde med McLaren. Der gik undervejs typiske Formel 1-rygter om, at Toro Rosso havde en ny Honda-motor i bilen hver eneste dag, fordi den anden var kørt træt. Det blev manet totalt i jorden, og det ligner oprigtigt gode nyheder.

Men vi ved igen ikke helt, hvor Toro Rosso virkelig står i den skarpe kampen om VM-point med eksempelvis Haas og Williams. Hartley skal stramme sig an, selvom han er en dygtig kører, mens Pierre Gasly ser godt kørende ud.