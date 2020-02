»En Formel 2-motor!«

Sådan omtalte Fernando Alonso den motor, der i 2015 lå i hans McLaren-racer. Udtalelsen kom under Japans Grand Prix på den Honda-ejede Suzuka-bane. Og den blev via teamets pitradio udsendt til millioner af tv-seere verden over.

Nu fortryder den dobbelte Formel 1-verdensmester sine udtalelser. For japanere bryder sig ikke om den slags ydmygelser, og derfor blokerer Honda nu Alonsos comebackplaner.

Spanieren stoppede i Formel 1 efter 2018-sæsonen – året før Honda vandt tre grandprix-sejre med deres nye partner Red Bull.

Fernando Alonso ses her til grandprixet i Abu Dhabi tilbage i 2018, hvor han kørte sit sidste Formel 1-løb Foto: HAMAD I MOHAMMED Vis mere Fernando Alonso ses her til grandprixet i Abu Dhabi tilbage i 2018, hvor han kørte sit sidste Formel 1-løb Foto: HAMAD I MOHAMMED

Alonso jagter nu motorsportens uofficielle 'hattrick' – sejre i Formel 1, 24-timersløbet i Le Mans og det amerikanske oval-race Indy 500. Der er allerede sat flueben ved Formel 1 og Le Mans, men nu ser Honda ud til at stoppe drømmen om at vinde Indy 500 2020.

Alonso, der uden held forsøgte sig i Indy 500 i både 2018 og 19, havde linet en aftale op med topteamet Andretti Motorsport. Den skulle være annonceret i sidste uge, men nu ser det ud til, at Honda, der leverer motorer til Andretti, ikke vil have spanieren i teamet.

På lidt længere sigt arbejder 38-årige Alonso på et Formel 1-comeback i 2021. Han vil kun køre for et topteam, og hverken Ferrari eller Mercedes er interesserede. Tilbage er Red Bull – med Honda som motorpartner. Og her siger chefrådgiver Helmut Marko:

»Det kommer ikke til at fungere. Bare navnet Alonso får de små hår til at rejse sig hos Honda.«