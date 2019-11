Under kvalifikationen til USA´s Grand Prix sent lørdag sikrede Kevin Magnussen sig sin bedste startposition i to måneder. Men han starter løbet (søndag klokken 20.10 dansk tid) med meget begrænset kendskab til dækkene, der hele sæsonen har voldt Haas-teamet problemer.

Danskeren kvalificerede sig på 12.-pladsen med en tid, der var et par sekunder efter Valtteri Bottas på pole position.

»Jeg synes, vi fik det bedste ud af det. Jeg tror ikke, der var så meget mere i det – alle mine omgange var rigtig gode, så det handlede mest om at finjustere og prøve grænserne af,« sagde Magnussen efter kvalifikationen til B.T.

Hans teamkammerat Romain Grosjean var på 15.-pladsen et par tiendedele langsommere. Franskmanden crashede under den indledende træning fredag, og det betød, at teamet ikke fik samlet data om medium-dækket.

»Vi har jo ikke rigtig kørt på det – men det ser ud til at blive det centrale dæk i løbet,« sagde Magnussen til B.T.

Direkte adspurgt om den manglende erfaring med medium-dækket vil hæmme chancerne i løbet, sagde Magnussen:

»Det får vi at se i morgen! Vi ved ikke ret meget om dækkene i denne weekend. Men nu må vi se – vi går ind til løbet med løftet pande. Jeg glæder mig!«

I front tog Valtteri Bottas sin femte pole position i 2019. Finnen er den eneste, der kan true sin Mercedes-teamkammerat Lewis Hamilton i kampen om VM-titlen, men det er hårde odds: Selvom Bottas skulle omsætte sin pole position til en sejr i USA´s Grand Prix, vil en ottendeplads til Hamilton være nok til at vinde verdensmesterskabet.

Hamilton starter tilbage i femte position efter en problematisk kvalifikation. Englænderen virker til at være mere påvirket end alle andre kørere af de voldsomme ujævnheder i asfalten, der i år præger Circuit of the Americas. Samtidig var han involveret i en kontrovers med Max Verstappen (Red Bull).

Den unge hollænder, der starter USA´s Grand Prix fra tredjepladsen, ramlede sammen med Hamilton i sidste uge i Mexico, og stemningen mellem de to topkørere nærmer sig kogepunktet.

Ferrari-kørerne Sebastian Vettel og Charles Leclerc starter fra henholdsvis anden- og fjerdepladsen.