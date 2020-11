Emilia Romagna blev en ny skuffelse for Kevin Magnussen og Haas, der nu er isoleret på niendepladsen – den næstsidste plads – i konstruktør-VM.

Magnussen har siden 2018 været den mest stabile Haas-kører, og det blev også understreget, da teamet i forrige uge annoncerede, at man vil have nye kørere i 2021. Det var ikke nogen god nyhed for nogen af Haas-kørerne, men Magnussen tog hele situationen med stil og værdighed og gjorde meget ud af at takke teamet.

Romain Grosjean slog derimod omgående fast, at det var økonomiske årsager, der tvang ham (og Magnussen) ud af teamet. Det er utvivlsomt rigtigt, men det var ikke særlig loyalt over for hans arbejdsgiver gennem de seneste fem år. I den forløbne uge har Grosjean også afsløret, at teamets VF-20-model gennem hele sæsonen har haft et alvorligt problem med downforce.

Det er et problem, Haas behændigt har skjult hele året, men det handler om, at baghjulsophænget bliver påvirket af varmeudviklingen fra motor og gearkasse. Det betyder, at bilens frihøjde ændrer sig med ophængets temperatur, og frihøjden – der justeres med millimeters nøjagtighed – er afgørende for, hvor effektivt bilen 'suger' sig til banen, og dermed hvor godt vejgrebet ('grip' i racersprog) er.

Med en håbløs motor og en bil med evigt skiftende vejgreb er det ikke underligt, Haas kun har scoret tre point i VM 2020.

Haas' femteplads i VM 2018 var en overpræstation, der næppe nogensinde bliver gentaget Peter Nygaard

Det er andet år i træk, teamet gennem en hel sæson har haft et grundlæggende problem med sin bil, som man ikke har formået at løse. Det understreger, at teamet har de færreste ressourcer i Formel 1, og det mere end antyder, at femtepladsen i VM 2018 var en overpræstation, der næppe nogensinde bliver gentaget. Det var et one-off-resultat, godt hjulpet på vej af en Kevin Magnussen i topform.

Som det mindste team hører Haas naturligt til i bunden af feltet. Næste år bliver ifølge teamchef Guenther Steiner ikke bedre, og på den baggrund kan jeg godt forstå beslutningen om at skifte begge kørere. Bilen har altid været vigtigere end køreren i Formel 1, og når den er omtrent håbløs, er der ingen grund til at bruge tocifrede millionbeløb på at lade Magnussen og Grosjean køre den.

Så giver det mere mening at få et trecifret millionbeløb den anden vej fra 'betalingskørere'. De penge (og besparelsen på lønkontoen) kan bruges til at udvikle en bedre bil til 2022.

Magnussen er utvivlsomt 3/10 sekund hurtigere end Nikita Mazepin Peter Nygaard

Magnussen er utvivlsomt 3/10 sekund hurtigere end Nikita Mazepin, der efter alt at dømme skal afløse ham. Men hvis man med Mazepins penge kan gøre bilen 5/10 sekund hurtigere, giver beslutningen om nye kørere mening for Haas-ledelsen.

Hvis man ved at besætte den anden bil med en Ferrari-junior – jeg hører, det bliver Mick Schumacher – får man en bedre motoraftale. Og Schumacher-navnet er – ligegyldigt hvor god eller dårlig Mick er – bedre til at tiltrække sponsorer end Magnussen og Grosjean. Endelig får man også styrket forbindelserne til Ferrari, der vil være en stærk allieret i den krisetid, Formel 1 kun lige er kørt ind i.

Uanset hvor ufortjent Kevin Magnussens Formel 1-skæbne er: Set med Haas-øjne giver beslutningen om at droppe ham og Grosjean mening.