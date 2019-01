'Fiasko.'

Sådan kan det ellers så stolte Formel 1-hold McLaren beskrives med ét ord, hvis man spørger racerkører Ronnie Bremer.

Kevin Magnussens tidligere hold har været mange nedture igennem, og det er som om, der er noget fundamentalt galt i McLaren-teamet. Men hvorfor er det gået så galt?

»Der har været mange ting. Der har været meget rod i kulissen, også med Ron Dennis, og det, tror jeg, har fyldt mere, end man lige tænker på ude fra set,« siger Ronnie Bremer blandt andet om McLarens nedtur.

Hør seneste episode af B.T.s Formel 1-podcast 'K-Magazine' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

For en række sæsoner siden troede McLaren på tingene og deres projekt, men ret hurtigt efter Kevin Magnussens flotte resultat i Australien 2014 begyndte det at gå den forkerte vej.

Og et sted, man skal kigge hen for at finde årsagen, er højt oppe i hierarkiet.

»Det er ledelsen, den er gal med. Ron Dennis, en af de ledere og grundlæggeren af det moderne McLaren-team, røg ud, kom ind igen, og røg så for alvor ud igen, og han har undervejs ansat en perlerække af rigtig dygtige folk, som aldrig rigtig fik tiden til at finde sig til rette i McLaren-organisationen, inden de røg igen,« siger B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard, og tilføjer:

»Den anden grund er også, at man har mistet fokus. Man har villet alt for meget. Man vil køre IndyCar, GT Racing og så videre. Formel 1 skal være deres kerne gesjæft, det er der, de skal have overskuddet til alt andet, og så længe Formel 1-butikken ikke kører, så er der ikke overskud til noget andet.«

Den nu tidligere McLaren-kører Fernando Alonso skal fremover både teste for McLaren og rådgive kørerne. Foto: DANIEL DAL ZENNARO Vis mere Den nu tidligere McLaren-kører Fernando Alonso skal fremover både teste for McLaren og rådgive kørerne. Foto: DANIEL DAL ZENNARO

I begyndelsen af 2014, da Kevin Magnussen fik sit sæde hos McLaren-teamet, så det hele ellers meget lovende ud.

»McLaren var parate til, at de skulle vinde, og det blev understreget af, at Kevin Magnussen blev nummer to i Australien (i 2014, red.). Det var et hold fuld af selvtillid, og de havde noget at have det i, for det var et storteam, og de havde ressoucerne,« lyder det fra Peter Nygaard.

Men Kevin Magnussen fik også at mærke på den hårde måde, hvordan McLaren havde deres udfordringer at slås med, og der spillede timingen også en rolle.

»Han kom ind i teamet på det forkerte tidspunkt, da timing betyder meget. For deres nedtur startede for alvor i 2014. Hvis vi tænker tilbage, så havde de faktisk den allerbedste motor, Mercedes-motoren, som vandt og vandt, når den lå i den sølvgrå bil med Lewis Hamilton bag rattet, men det var chassiset, den var gal med,« fortæller Peter Nygaard.

Sidst McLaren for alvor havde noget at fjere i Formel 1, var da Kevin Magnussen endte som treer og siden blev toer efter en diskvalifikation af Daniel Ricciardo tilbage i 2014 ved Australiens Grand Prix. Foto: DIEGO AZUBEL Vis mere Sidst McLaren for alvor havde noget at fjere i Formel 1, var da Kevin Magnussen endte som treer og siden blev toer efter en diskvalifikation af Daniel Ricciardo tilbage i 2014 ved Australiens Grand Prix. Foto: DIEGO AZUBEL

Nedturen satte herefter for alvor ind og blev en nedadgående spiral, der accelererede, fordi McLaren ikke var vant til at tabe.

»Og når man begynder at tabe på den måde, som de gjorde, så begynder man at give hinanden skylden, og der opstod interne stridigheder hele vejen op gennem teamet,« siger Peter Nygaard.

I 2019-sæsonen er det Lando Norris og Carlos Sainz Jr., der sætter sig i de to biler og skal gøres deres for at bringe McLaren-teamet tilbage på rette spor.

I denne udgave af K-Magazine kan du blive meget klogere på hele den store McLaren-nedtur samt på, hvad fremtiden mon bringer for det stolte Formel 1-hold. Lyt til podcasten her i artiklen eller på Radio 24 Syvs podcast-app.