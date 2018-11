Inden Formel 1-sommerferien førte Kevin Magnussen kvalifikations-duellen mod sin Haas-teamkammeret Romain Grosjean. Men i allersidste øjeblik sikrede franskmanden sig alligevel sejren.

Ved kvalifikationen til sæsonfinalen i Abu Dhabi satte Grosjean syvendebedste tid, mens Magnussen blot endte på 13.-pladsen. Det var ottende gang i de ni løb efter sommerferien, at Grosjean var hurtigere end Magnussen i kvalifikationen.

Dermed sikrede franskmanden sig den samlede sejr i Haas-duellen med 11-10.

»Bilen havde en køle-lækage, der gjorde motoren meget varm, men det kostede ikke tid. Det gjorde bare det hele mere stressende,« sagde Magnussen til B.T. efter den skuffende 13.-plads.

»Jeg havde ikke rigtig farten i dag – jeg kunne ikke få det til at hænge sammen med hensyn til dækkene.«

Det var specielt i tredje og sidste sektor på omgangen, Magnussen mistede tid.

»Når bilen ikke kører, som man gerne vil, skrider man mere rundt – og så slider man dækkene. Det viser sig så mest i tredje sektor,« forklarede Magnussen.

Magnussen slutter foran Grosjean i VM

Det overraskende kvalifikations-nederlag til Grosjean holder næppe Magnussen vågen om natten.

Magnussen i Abu Dhabi. Foto: Hassan Ammar Vis mere Magnussen i Abu Dhabi. Foto: Hassan Ammar

»Romain er bare rigtig god til at få de sidste to tiendedele ud af bilen under kvalifikationen – dét har jeg det lidt sværere med«.

»Til gengæld føler jeg mig altid stærk i løbene – jeg føler, at jeg, ligegyldigt hvordan bilen eller dækkene er, kan køre et godt tempo og få noget godt ud af det,« sagde han for nylig til B.T.

Mens Grosjean har vundet kvalifikations-duellen 2018 med 11-10, synes Magnussen sikker på at slutte foran franskmanden i den samlede VM-stilling. Inden løbet i Abu Dhabi har Magnussen på den samlede niendeplads 55 point, mens Grosjean på 13.-pladsen har 35. Kun med en sejr i Abu Dhabi kan franskmanden overhale danskeren.

»Der er ikke så meget at sige om udsigten for løbet i morgen – andet end at jeg håber på det bedste!« sagde Magnussen til B.T.

Magnussen under lørdagens træning. Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Magnussen under lørdagens træning. Foto: GIUSEPPE CACACE

Mercedes-kørerne Lewis Hamilton og Valtteri Bottas starter fra første række i Abu Dhabi med Ferrari Sebastian Vettel og Kimi Raikkonen i anden række.