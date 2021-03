Han kæmpede i 24 timer for sejren i et af verdens største racerløb, men så det hele falde fra hinanden, da et dæk pludselig punkterede.

Kevin Magnussens debut i den amerikanske Le Mans-serie blev en slem oplevelse ud i, hvor barskt langdistancerace kan være.

Magnussens Chip Ganassi-racer kørte om sejren indtil det sidste, men tabte det hele til slut ved Daytona 24-timer. En oplevelse, der gjorde ondt på den tidligere Formel 1-stjerne.

»Det var hjerteskærende at miste det på den måde med en punktering lige mod slutningen af de 24 timer. Den var ret svært at sluge efterfølgende,« siger Kevin Magnussen til motorsportsmagasinet Racer.

Den danske racerkører Formel 1-kører fortæller desuden, at en af de største udfordringer var alle de ting, han skulle lære undervejs på kort tid.

»Jeg skulle lære en helt anden bil, et nyt team, nye teamkammerater, nye baner og en helt anden disciplin ved at køre langdistanceløb. Det har jeg aldrig prøvet før,« siger Kevin Magnussen og fortsætter:

»Det var ret meget at skulle tage ind og mange ting at vænne sig til. Og det var jo ikke, fordi jeg havde meget tid at gøre det i. Men det gik ret fint.«

Kevin Magnussen kører sit blot andet løb i den amerikanske Le Mans-serie (IMSA) i den kommende weekend, hvor turen går til den legendariske racerbane Sebring.