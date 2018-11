Det er kun et spørgsmål om tid, før en ny Schumacher er i Formel 1. B.T. har talt med en af Mick Schumachers danske venner om den unge tysker.

For Formel 1-nostalgikere vil og skal Schumacher-navnet til evig tid behandles med ærefrygt.

Michael Schumacher er med syv VM-titler alle tiders mest vindende Formel 1-kører. Frygtindgydende i sin røde Ferrari var tyskeren stjernen og kongen af verdens største motorsportsklasse.

Kongen er i dag blevet til myten Michael Schumacher. Skjult for offentligheden lever Michael Schumacher i en privatindrettet klinik i familiens hus, hvor ingen troværdige informationer om hans helbred endnu er sluppet ud efter den tragiske skiulykke tilbage i december 2013.

Mick Schumacher fejrer FIA Formula 3-sejren i denne sæson.

Førstehåndvidnet til Michael Schumachers alvorlige ulykke var hans dengang 14-årige søn Mick, som var med på den skæbnesvanger udflugt.

I dag er Mick Schumacher 19 år og ved at køre sig i stilling til en plads i Formel 1 med den samlede sejr i FIAs eftertragtede, europæiske Formel 3-mesterskab. Sejren foran en række store talenter var Mick Schumachers højdepunkt i en karriere, hvor han ikke ellers har kunnet leve op til sin fars evner i en racerbil.

Mindre kan også gøre det. Og med en vis portion talent ser det alligevel ud til at være nok for Mick Schumacher, der har pengene, men især et navn, som gør ham og hans historie uundværlig for Formel 1.

Mick Schumacher kommer trods sit bagland ikke frem som en forkælet og arrogant teenager, der ridder på ryggen af fars eftermæle.

Nicklas Nielsen kender Mick Schumacher privat og roser den unge tysker for at være en helt igennem god person.

Den 19-årige tysker er nemlig både jordbunden og en helt igennem god fyr.

Sådan beskrives Mick Schumacher af den danske racerkører Nicklas Nielsen, som er ven og tidligere teamkammerat med motorsportlegendens søn.

»Jeg kender ham meget godt, også privat. Mick er en meget stille og rolig fyr. Han er faktisk ligesom alle andre. Der er ikke noget hovskisnovski over ham,« siger Nicklas Nielsen til B.T. og fortsætter:

»Mick er en meget flink og imødekommende person, og han taler med alle. Han er ikke som en Max Verstappen, der er pisse-ligeglad med alt og alle og bare vil fremad. Mick er opdraget ordentlig og en god dreng,« siger den danske racerkører.

Mick Schumacher besøgte Ferrari og Kimi Raikkönen ved Formel 1 i år.

Nicklas Nielsen var især tæt på Mick Schumacher i tiden op til og lige efter Michael Schumachers ulykke. Han husker, at den tyske verdensstjerne var med sin søn rundt på de europæiske gokartbaner, hvor Mick Schumacher kørte hos det samme team som Nicklas Nielsen, der selv tilhørte verdenseliten på det tidspunkt.

»Michael (Schumacher, red.) var med Mick rundt på banerne mange gange, så de var meget sammen til det sidste før ulykken. De havde en meget professionel tilgang til det hele,« siger Nicklas Nielsen.

Her gjorde de to tyskeres optræden i ryttergården indtryk. Modsat de fleste andre gik de rundt og hilste på høj som lav på baneområdet.

»Michael og Mick kom ind, gik rundt og sagde godmorgen til alle og gav samtidig alle hånd både morgen og aften. Det tænker jeg ikke, at sådan en som Lewis Hamilton havde gjort. De er bare nogle fine mennesker. Det samme gælder i øvrigt en fyr som Sebastian Vettel,« fortæller Nicklas Nielsen, som ikke kan genkende billedet af en 'krukket' familie, som tyske medier ofte beskriver.

Mick Schumacher skiltede i begyndelsen af karrieren ikke med, at han er søn af verdens største racerkører. Først da han gik over til Formel-biler fra gokart, stod der Schumacher på siden af raceren.

Ellers havde Mick Schumacher kørt med rundt sin mor Corinnas oprindelige efternavn 'Betsch' for at gå bare lidt under radaren.

Før den tragiske ulykke var Michael Schumacher med til at beskytte Mick Schumacher mod den naturlige interesse fra medierne. Den 19-årige tysker har fortsat folk som den tidligere Formel 1-stjerne Gerhard Berger som støtte og rådgiver.

Schumacher-familien har da også indskærpet, at man ikke må spørge Mick Schumacher til hans fars helbred.

Mick Schumacher bliver fulgt tæt Michael Schumachers manager Sabine Kehm.

Ønsket om at holde Michael Schumachers tilstand fuldstændig privat gælder også uden for pressens søgelys. Det var og er ikke noget, man taler om, siger Nicklas Nielsen.

»Der var heller ikke nogen, der vidste noget dengang. Der var totalt lukket, og han talte ikke om det. Jeg kører stadig lidt gokart hos Ralf Schumacher og hans gokart-team, og her bliver der heller ikke talt om det,« siger danskeren og tilføjer:

»Det kan jo lige såvel være, at Michael er på vej tilbage, men først kommer frem, når han er helt genoptrænet. Men det er svært at sige, hvad der foregår.«

Mick Schumacher har dog ved sjældne lejligheder givet udtryk for, at det ikke altid har været nemt med interessen og hans fars ulykke.

»Mick sagde ikke, at han var ked af det med sin far. Han sagde bare nogle gange, at det selvfølgelig var hårdt indimellem,« forklarer Nicklas Nielsen.

Mick Schumachers flirt med Formel 1 blev i denne sæson intensiveret, da han besøgte Michael Schumachers tidligere team Ferrari. Det vakte stor opsigt i pitten, og det er ikke svært at forestille sig, at også Ferrari en dag ville elske at have ham med ombord.

Kritikere mener, at talentet ikke er stort nok. Men Nicklas Nielsen er uenig. Den unge tyskers udvikling har været stor de seneste år.

»Nu har Mick vundet Formel 3, og fortsætter han sådan, er der ingen problemer. Men der vil altid være delte meninger om en som ham, og det må være en svær situation,« fastslår Nicklas Nielsen, der selv er gået GT-vejen og i år kørte for det danske Ferrari-team, Formula Racing, med stor succes.