Drømmen om to danskere i Formel 1 er mere realistisk end nogensinde.

I weekenden debuterede 18-årige Christian Lundgaard i Formel 2, der er klassen lige under Formel 1.

Han stillede i sæsonfinalen i Abu Dhabi op for det lille Trident-team, men i disse dage tester han for topteamet ART Grand Prix med henblik på en fuld 2020-sæson.

Og et år længere ude i fremtiden skulle den danske teenager, der har været med i Renault Sport Academy i tre sæsoner, så være Formel 1-klar.

18-årige Christian Lundgaard debuterede i weekenden i Formel 2 og er nu en potentiel Formel 1-kører i 2021 eller 2022. Foto: Grand Prix Photo/Lise Nygaard

Renaults Formel 1-chef, Cyril Abiteboul, udtalte for nylig, at han håber og forventer, at en af teamets unge akademikørere forfremmes til en fast plads i 2021.

Indtil 31. august var det Anthoine Hubert, der stod forrest i køen af Renault Formel 1-aspiranter. Men da den unge franskmand omkom i en Formel 2-ulykke på Spa-Francorchamps-banen, blev det nødvendigt at rykke rundt på pladserne i sportsakademiet.

Sådan er motorsport desværre nogle gange: Lundgaard fik sin første Formel 1-test for Renault få dage efter kammeraten Huberts begravelse.

Efter franskmandens død var det pludselig Christian Lundgaard og kineseren Guanyu Zhou, der var Renault Sport Academys bedste bud på en fremtidig Formel 1-kører.

Renault holder kortene tæt til kroppen, men selvom Zhou har fået langt flest testdage, hører jeg, at det er danskeren, der har efterladt det bedste indtryk Peter Nygaard

Zhou har kørt Formel 2 i hele 2019-sæsonen og er dermed i princippet et år foran Lundgaard. Samtidig er 20-årige Zhou stensikkert den kommercielt mest interessante af de to Formel 1-aspiranter.

Hans ultra-velhavende far har hjulpet ham gennem hele karrieren og vil utvivlsomt også støtte en eventuel Formel 1-chance. Samtidig er Renault med i Formel 1 for at sælge gadebiler, og i den sammenhæng er det kinesiske marked langt mere interessant end det danske.

Men omvendt har Zhous karriere slet ikke haft det momentum, der har præget Lundgaard, siden danskeren som 15-årig rykkede fra gokart op i Formel 4.

Mens Lundgaard har vundet to Formel 4-mesterskaber (2017), rookie-titlen i Formel Renault 2,0 (2018) og i år var bedste rookie i Formel 3, har Zhou endnu ingen titler på sit racer-cv. Og mens Lundgaard de seneste tre år har vundet 24 løb, har kineseren vundet tre.

Zhou har gjort det pænt i Formel 2 2019, men det har absolut ikke været prangende, og han sluttede på den samlede syvendeplads. Næste år kommer de to Renault-juniorer i clinch i Formel 2, og det ligner en shoot-out-duel om, hvem der skal videre til Formel 1.

Med hensyn til superlicens-point ligger Lundgaard allerede i front. Mens kineseren endnu ikke har de 25 point, der er kravet for at deltage i FP1-træninger op til Formel 1-løbene, har Lundgaard for længst kvalificeret sig.

Renault har i løbet af 2019 afprøvet både Zhou og Lundgaard i en af deres Formel 1-biler fra 2017. Teamet holder kortene tæt til kroppen, men selvom kineseren har fået langt flest testdage, hører jeg, at det er danskeren, der har efterladt det bedste indtryk

Jeg er overbevist om, at det er Christian Lundgaard, Renaults teamchef, Abiteboul, har i tankerne, når han snakker om en akademikører i Renaults fremtidige Formel 1 lineup. Og det kan ske allerede i 2021.