Tre gange pole position på stribe og tre sejre i en dramatisk weekend - efter blandt andet at have mistet et hjul!

17-årige Frederik Vesti fortsætter på forrygende vis storformen i det regionale F3-mesterskab, som han deltager i for det store Prema Powerteam i jagten på Formel 1-drømmen.

I weekenden deltog det danske F1-håb i sæsonens tredje afdeling på Hungaroring-banen i Ungarn, som er kendt fra Formel 1. Og her var han helt suveræn med sejre i alle tre løb efter tre gange pole position på baggrund af flotte kvaltider.

Særligt det tredje løb i stegende hede i Ungarn var dramatisk. Her mistede Vesti af uforklarlige årsager et forhjulsophæng. Danskeren fik dog bilen over målstregen for snuden af Olli Caldwell - på kun tre hjul.

»Jeg er stadig ikke helt kommet mig. Pludselig kører jeg på tre hjul med en enorm fart. Jeg anede ikke, hvordan bilen ville reagere, og hvor meget jeg kunne presse den, inden jeg tabte den. Jeg satsede hele butikken. Hvordan jeg kom over stregen som nummer et, tager vist lige tid at forstå,« lyder det fra Frederik Vesti, som var glad for sine sejre:

»For mig har det været en krævende proces såvel køremæssigt som mentalt at stå her og have sat de tre hurtigste tider. Og derfor er jeg bare så glad,« siger Frederik Vesti, som fører den samlede serie ganske suverænt efter en flot start på sæsonen.

Den hurtige danske teenager sikrede sig i februar en kontrakt med Prema Powerteam, som er kendt som en af verdens bedste talentfabrikker for racerkørere. Således har det italienske racingteam tætte bånd til både Mercedes og særligt Ferrari.

Holdet har haft en række supertalenter i sin stald, eksempelvis Chales Leclerc fra Ferraris Formel 1-team og Pierre Gasly fra Red Bull i Formel 1, mens Mick Schumacher kører F2 for Prema Powerteam.

Danskeren drømmer da også om Formel 1, og der er Formula Regional Championship i F3 et vigtigt skridt på vejen. Særligt når succesen har været så stor som hidtil i sæsonen.

Vesti fører nu den samlede stilling med 178 point.

Nummer to, teamkammerat Enzo Fittipaldi, har 148 point efter sæsonens første tre løbsafdelinger.

Fjerde afdeling af mesterskabet er allerede i næste weekend. Den afvikles på Red Bull Ring i Østrig, som lagde asfalt til Formel 1-stjernerne i forrige weekend.