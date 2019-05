Han var en af de vildeste og største kørere, sporten har set.

Den 1. maj 1994 blev Formel 1 og hele motorsportsverdenen vidne til én af historiens mest tragiske begivenheder.

På Imola-banen i Italien kørte den tredobbelte verdensmester fra Brasilien, Ayrton Senna, galt i sin Williams-racer. Han mistede livet, 34 år gammel.

Den legendariske racerkører var en af sin tids allerstørste og nationalhelt i sit hjemland, og ulykken, der kostede ham livet, står også klart for den danske racerkører Ronnie Bremer. Lyt til den seneste udgave af K-Magazine, hvor Ayrton Senna mindes, nederst i artiklen.

Ayrton Senna mistede livet den 1. maj 1994 på Imola-banen i Italien efter en voldsom soloulykke. Foto: JEAN-LOUP GAUTREAU

»Jeg sad og så Formel 1-løbet (på Imola, 1994, red.) med min far. Og man tænkte til at starte med, 'hvorfor drejer han ikke' lige i sekundet, da det skete, for det er sådan et stort venstresving. Og det så mærkeligt ud. Han lå helt for sig selv, så det var ikke, fordi han var involveret i et uheld, og det er et sted, hvor man aldrig kører af, normalt.«

»Jeg kan huske, at min far sagde med det samme, 'han er død'. Og han (Senna, red.) sad jo og hang med hovedet,« fortæller Ronnie Bremer om den tragiske dag i 1994.

Løbet på Imola i 1994 er gået over i historien som et af de mest sørgelige.

Ud over at verden bevidnede Formel 1-stjernen Sennas død, så mistede også køreren Roland Ratzenberger livet i kvalifikationen dagen før løbet. Men det var Sennas død, der trak overskrifterne.

Han har jo sagt utallige gange, at der, hvor han havde det sjovt, det var i gokart. Der kørte man ræs for at køre ræs. Ronnie Bremer

»Der gik jo et chok igennem os. For der var jo ikke så mange, der døde fra den årgang, og jeg var forholdsvis ung på det tidspunkt, så jeg har heller ikke oplevet alle de kørere, der døde,« fortæller Ronnie Bremer og tilføjer:

»Og så lige Senna, som var en af de store, og man havde forventet rigtig meget i den sæson, hvor han kørte for Williams. Det var skræmmende, og det viste jo bare, at det kan ske for selv den bedste.«

Ayrton Senna var ikke hvem som helst i Formel 1. Ud over sine åbenlyse evner til at køre racerbil, som de tre verdensmesterskaber blandt andet vidner om, så var han noget særligt, han var noget specielt.

»Han var den gammeldags kører, hvor det handlede om at køre. Han har jo sagt utallige gange, at der, hvor han havde det sjovt, det var i gokart. Der kørte man ræs for at køre ræs. Politik kommer meget ind over, når du begynder at køre racerbil, fordi der er så mange penge involveret. Men han var jo den rå ræser, som gik op i, at det var køreren, der skulle mest muligt og ikke teknologien.«

Her ses Senna i sin racer den 1. maj 1994 før starten på San Marinos Grand Prix på Imola. Foto: JEAN-LOUP GAUTREAU

»Det var køreren, der skulle afgøre forskellen. Og så var han jo bare sig selv. Han troede jo sindssygt højt på de højere magter, og det er også derfor – tror jeg – at man ser sådan en som Lewis Hamilton, der jo også er meget religiøs. Og han havde jo en Senna-hjelm i hele sin gokarttid. Han så meget op til Senna,« fortæller Ronnie Bremer.

Der var ingen tvivl om, hvem det var, Formel 1 og sportens verden havde mistet den 1. maj 1994.

»Senna var bare kæmpestor, uanset hvad. Og hvis man var ung racerkører i den årgang, så var det ikke Schumacher (man så op til, red.), det kom jo først meget senere. Der var det altså Senna,« slår Ronnie Bremer fast.

Lyt til hele den seneste episode af K-Magazine herunder.