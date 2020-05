Formel 1-håbet Christian Lundgaard er godt klar over, at det er nu, at hans racerfremtid afgøres.

Den 18-årige dansker debuterer i år i Formel 2, der rangerer lige under Formel 1, hvor Renault med tiden kan blive teamet, der gør Lundgaard til Danmarks næste Formel 1-stjerne.

Intet er endnu afgjort, men det er slet ikke udelukket, at Christian Lundgaard allerede i 2021 holder side om side med Kevin Magnussen på Formel 1-gridden.

B.T. har de seneste uger forsøgt at få en kommentar fra Christian Lundgaard om de nuværende spekulationer, men uden held. Renault har givet danskeren mundkurv på for nu, så han kan koncentrere sig om debuten i Formel 2.

Christian Lundgaard mener selv, at han er et godt sted i sin karriere. (pressefoto) Vis mere Christian Lundgaard mener selv, at han er et godt sted i sin karriere. (pressefoto)

Den danske racerkører nåede dog at tale om sin fremtid, før der blev lukket ned for kommentarer.

Det sker i et interview med Dansk Automobil Sports Union (Dasu).

»Jeg vil selv mene, jeg står et godt sted i min karriere, måske det sværeste, men også vigtigste sted. Det er nu beslutningerne vil blive taget om fremtiden, så det er helt klart nu, man skal vise, hvad man kan,« siger Christian Lundgaard og fortsætter:

»Jeg har det sådan som person, at jeg ikke tager tingene så tungt eller sætter for høje forventninger, men man har altid lov til at håbe. Jeg gør mit bedste og giver mig selv 110 procent hver gang.«

Christian Lundgaard forklarer samtidig, at meget skal gå godt, hvis den ultimative drøm om Formel 1 skal blive til virkelighed.

»Det er en utrolig barsk sport, den handler meget om timing og og penge, men ikke nødvendigvis talent. Jeg er taknemmelig for, hvad sporten har givet mig igennem årene og ser frem til en masse gode minder,« siger han.

Christian Lundgaard ventes at få sin debut i Formel 2, når klassen indleder sæsonen på Red Bull Ring i Østrig sammen med Formel 1-feltet.

Det samme gælder i øvrigt Danmarks andet Formel 1-håb Frederik Vesti, som kastes for løverne i Formel 3 samme weekend.