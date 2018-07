Jakob Andreasen, der senest har arbejdet som Formel 1-chefingeniør i Williams-teamet, er overraskende skiftet til Formel E-serien for elektriske biler.

Danskeren har arbejdet i Formel 1 i 17 år; først hos McLaren, hvor han var både Lewis Hamilton´s data-ingeniør og i 2010 race-engineer for den regerende verdensmester Jenson Button.

Senere blev han ledende race-engineer hos Force India inden han i 2015 skiftede til Williams.

Andreasen arbejder fremover for Dragon Racing, der med Jose Maria Lopez og Jerome D´Ambrosio som kørere sluttede på niende- og næstsidste-pladsen i Formel E-mesterskabet 2017/18. Hans officielle titel er ’chief race engineer’.

Danskeren var på plads i Dragon-pitten ved sidste weekends Formel E-finale i New York.

»Vi er uhyre glade for at have Jakob med i teamledelsen,« siger Dragon-teamets ejer, amerikaneren Jay Penske.

»Vi gør hele tiden fremskridt, og med Jakobs evner og erfaring sætter vi yderligere fart på udviklingen.«