»Det er vind eller forsvind. Hvis man skal videre, skal man vinde. Så målet er helt klart at vinde mesterskabet.«

18-årige Christian Lundgaard var hudløst ærlig, da han onsdag deltog i Renaults Formel 1-præsentation på Champs-Elysees i Paris.

Mens Daniel Ricciardo, Esteban Ocon og teamcheferne Cyril Abiteboul og Alain Prost snakkede om den kommende sæson, fortalte Lundgaard B.T. om mulighederne for at være med i Formel 1-feltet 2021.

De forudsætter, at han vinder i Formel 2 2020. Her debuterer han midt i marts, når første afdeling af mesterskabet afvikles i sammenhæng med Bahrains Grand Prix.

Hvis han ikke kan vinde, risikerer han at forsvinde – i hvert fald fra Formel 1-radaren.

»Pengene spiller ind. Det har været hårdt at finde pengene til i år, og det er ingen hemmelighed, at der ikke er penge til endnu en Formel 2-sæson i 2021. Jeg har to investorer, men de kommer kun med en del af budgettet – resten kommer Renault med. Og selvom man skulle få chancen for endnu en sæson i Formel 2, er man ikke førstevalget til Formel 1 længere,« siger Lundgaard, og fortsætter.

»Renault har sat nogle mål for i år, og hvis de ikke bliver opfyldt, kan man sige, at jeg kommer til at stå på egne ben. Hvis jeg ikke vinder Formel 2 i år, risikerer jeg at miste støtten fra Renault. Men det er lidt uklart, hvad der menes med ’at vinde’: Det kan både handle om hele mesterskabet, om rookie-titlen eller om enkelte løb.«

Men omvendt: Hvis Christian Lundgaard vinder i Formel 2 i år, ser det lovende ud med hensyn til at gøre Kevin Magnussen selskab i Formel 1-feltet 2021.

»Hvis jeg vinder Formel 2 i år, er det ikke 100 procent sikkert, at jeg kører Formel 1 i 2021. Men jeg vil sige 99,9 procent,« smiler han.

Han kørte sidste år to Formel 1-tests i en af Renaults RS17-modeller, og i år er det planlagt fire tests i RS18´eren. Hertil kommer simulator-kørsel i teamets aktuelle RS20-model team-hovedkvarteret i Enstone.

»Jeg skal lave en del simulator-arbejde for Formel 1-teamet. Jeg regner ikke engang med at have fri på min fødselsdag – da skal jeg køre simulator!« siger han.

»Jeg skal måske også være i simulatoren i nogle grandprix-weekender, og det bliver interessant.«

Mens Ricciardo og Ocon har travlt på Formel 1-banerne med træning, har Renault en kører standby i Enstone, hvor han i simulatoren hjælper sin kollegaer med at finjustere bilen. Det er dette arbejde Lundgaard skal deltage i i 2020.

Lundgaard har et særligt forhold til Ricciardo. Han kørte for australierens gokart-team, og har bevaret forbindelsen til den populære australier.

»Vi snakker sammen en gang imellem, men vi har begge to travlt. I år kan det være, vi få mere med hinanden at gøre i weekenderne. Han er en fin fyr,« siger Lundgaard om Ricciardo..

Mens Ocon netop har indgået en toårig aftale med Renualt, udløber Ricciardos kontrakt efter denne sæson.

»I teorien er det hans plads, jeg skal have næste år, men det er vist mere op til ham end til teamet, om han fortsætter,« siger Lundgaard, der også ser andre muligheder i Formel 1 2021.

»Renault har førsteret til mig, men de har mulighed for at låne mig ud til et andet team.«

»Men det er ikke noget vi snakker så meget om. Formel 1 er ikke rigtig et emne for mig i år – jeg vil ikke bruge min energi på ’hvis og hvis og hvis’ – der er 100 procent fokus på Formel 2.«

Og her er det 'vind eller forsvind…'