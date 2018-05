Lørdagens Formel 1-kvalifikation endte som frygtet for Kevin Magnussen.

I en total katastrofe.

Den danske Haas-kører måtte ikke bare se sig elimineret allerede i første kvalifikationsrunde, Q1 - men endnu værre: Han satte den dårligste tid af alle i Monaco.

At Kevin Magnussen dog blev registreret for en 19.- og næstsidsteplads skyldtes, at Red Bulls Max Verstappen aldrig kom ud til kvalifikationen på grund af en kollision med væggen i lørdagens tidlige træning.

Til gengæld fik Haas-holdkammeraten Romain Grosjean faktisk fundet fart i raceren efter en problematisk grandprix-weekend for det amerikanske team. Franskmanden formåede at køres sig i Q2, og han var næsten en evighed hurtigere end Kevin Magnussen. Forskellen mellem de to Haas-kørere var knap et halvt sekund: 0,463 sekund.

Q2 blev dog endestationen for Romain Grosjean, hvor han endte med at være langsomst på en 15.-plads. I forvejen har han en straf på tre startplaceringer med på grund af sit lyn-exit i seneste løb (Spanien), så derfor starter han i virkeligheden ned på 18.-pladsen, lige foran Kevin Magnussen.

Dermed endte kvalifikationen med at leve op til det billede af Haas' ydeevne, som træningerne torsdag og lørdag antydede. Den snævre og langsommere bane i Monaco passer tilsyneladende bare ikke til Haas-raceren, der mere er til rå fart.

Helt forrest fortsatte Daniel Ricciardo sin overlegne dominans.

Red Bull-køreren havde på forhånd været hurtigst i første, anden og tredje træning, og det blev fulgt op med hurtigste tid i første, anden og tredje kvalifikationsrunde (Q1, Q2 og Q3).

Det blev ud over pole position endda også til en banerekord for suveræne Daniel Ricciardo med 1.10,810, og selv Sebastian Vettel (Ferrari) til sidste snuppede andenpladsen og kom lidt tættere på, var der aldrig rigtig spænding om førstepladsen.

På de næste pladser fulgte den forsvarende verdensmester Lewis Hamilton (Mercedes), Kimi Raikkonen (Ferrari) og Valtteri Bottas (Mercedes)

Haas og især Kevin Magnussen havde i de første løb af sæsonen manifesteret sig som ’best of the rest’ efter de tre store hold, men den rolle overtog Force India Sebastian Ocon i lørdagens kvalifikation ved at snuppe sjettepladsen.

