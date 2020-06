Der er stadig mere end tre uger, til Formel 1-sæsonen 2020 starter, men Kevin Magnussens Haas-team er allerede kommet bagud.

For mens topholdene i disse dage tester som optakt til sæsonstarten i Østrig 5. juli, så har Haas ingen planer om særlige forberedelser.

Mercedes har tirsdag og onsdag lejet Silverstone-banen, hvor Valtteri Bottas og Lewis Hamilton har fået hver en testdag, og da det er forbudt at teste med aktuelle biler, så har Mercedes-kørerne siddet bag rattet i en af teamets 2018-modeller.

Formel 1-stjernerne har ikke været på banen siden den sidste vintertest i februar, men det handler ikke kun om, at Hamilton og co. skal ’banke rust af’.

Risikoen for covid-19-smitte betyder, at arbejdsforholdene for alle teams vil være markant anderledes, når sæsonen starter.

Ved Mercedes-testen i Silverstone bar alle teammedlemmer mundbind, og de folk, der kom tættest på kørerene – for eksempel når de skulle spændes fast i sædet – var også iklædt visir.

»Det var en rigtig nyttig dag for alle i teamet. Vi lærte en masse om, hvordan vi under de nye forhold kan være så effektive som muligt og samtidig være sikre på, at ingen udsættes for risiko,« udtaler Bottas.

Ferrari vil en af de nærmeste dage gennemføre et lignende testprogram med Charles Leclerc og Sebastian Vettel.

Valtteri Bottas var ligesom resten af Mercedes-teamet iført mundbind, da man tirsdag testede på Silverstone-banen i England. Foto: Mercedes

McLaren, En af Haas' konkurrenter i midterfeltet, kan ikke teste en 2018-model, fordi teamet har skiftet motorleverandør flere gange i de seneste år.

I stedet har Lando Norris forberedt sig til sæsonstarten i en Formel 3-test på Silverstone-banen.

»Det handler om igen at vænne kroppen til g-kræfterne og så videre,« udtalte Norris til Formel 1's officielle hjemmeside.

I sammenligning med Mercedes, Ferrari og McLaren vil Haas komme relativt uforberedt til Formel 1-premieren i Østrig.

»Nej, vi har ingen planer om hverken at køre med en af vores 2018-biler eller i Formel 3,« bekræfter en talsmand for teamet over for B.T.

I stedet har Kevin Magnussen i de seneste uger kørt masser af gokart på banerne i Roskilde og Vojens.

I 2021 indføres et såkaldt ’budgetloft’ i Formel 1, der skal gøre feltet mere jævnbyrdigt. Hvert team må maksimalt bruge cirka en milliard kroner, og det vil tvinge de store teams til at skære markant ned. Haas' nuværende budget ligger under budgetloftet, men Kevin Magnussen siger:

»Budgetloftet vil alt andet lige sætte os i en stærkere position.«