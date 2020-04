Endnu en gang må Formel 1-fans vente med at komme til at se løb i år.

Sæsonen bliver nemlig heller ikke skudt i gang i Frankrig i juni, hvor der ellers var planlagt grandprix på Le Castellet-banen.

På grund af coronapandemien er løbet aflyst, skriver arrangøren på Twitter.

»Vi er kede af at skulle informere om, at vi finder det umuligt at afholde det franske grandprix 2020. Vi bliver nødt til at vente til næste år,« skriver arrangøren blandt andet.

Løbet i Frankrig er det tiende i år, der er blevet berørt af coronapandemien.

Grandprixerne i Australien og Monaco er ligeledes blevet aflyst, mens løbene i Bahrain, Kina, Vietnam, Holland, Spanien, Aserbajdsjan og Canada er blevet udskudt.

/ritzau/