Angsten for corona-virus har for alvor ramt paddocken ved Formel 1´s vintertest på Circuit de Barcelona-Catalunya.

Kinas eneste Formel 1-journalist, Frankie Mao, ankom til banen onsdag, men blev forment adgang til McLaren-teamets motorhome, hvor de afholder daglige presse-briefings.

Teamet meddeler, at man ønsker at beskytte sine ansatte.

Frankie Mao fortæller til B.T., at Formel 1-holdet har været i kontakt med ham.

Den kinesiske Formel 1-journalist Frankie Mao er ikke velkommen i McLaren-teamets motorhome ved vintertesten i Barcelona. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Den kinesiske Formel 1-journalist Frankie Mao er ikke velkommen i McLaren-teamets motorhome ved vintertesten i Barcelona. Foto: Grand Prix Photo

»Jeg har fået at vide, at teamet bare følger sine egene retningslinjer – og at jeg igen er velkommen, når der er gået 14 dage fra min afrejse fra Kina.«

Mao planlægger nu at blive i Europa, indtil han rejser til Formel 1-premieren i Australien midt i marts.

Kinas Grand Prix, der var planlagt til midt i april, er på grund af corona-virussen foreløbig udskudt på ubestemt tid.

I Vietnam, der grænser op til Kina, insisterer man fortsat på, at landets første grandprix køres som planlangt i begyndelsen af april. Formel 1-sæsonen begynder som altid i Australien, hvor det første grandprix køres den 15. marts.