Christian Lundgaard debuterer i Formel 2 om blot 10 dage.

Den danske teenager har netop afsluttet sin første Formel 3-sæson med en fjerdeplads i World Cuppen i Macau i weekenden.

Nu får han sensationelt chancen i Formel 2-finalen, der afvikles i forbindelse med årets sidste Formel 1-grandprix på Yas Marina-banen i Abu Dhabi 1. december.

Han stiller op for det italienske Trident-team, hvor han får franske Giuliano Alesi, søn af den tidligere Formel 1-vinder Jean Alesi, som teamkammerat.

»Jeg er meget stolt af at debutere i Formel 2,« siger Lundgaard, der er med i Renaults Formel 1-juniorprogram, det såkaldte Sport Academy.

»Det er et stort skridt at rykke op i Formel 2, men jeg glæder mig og er spændt på, hvordan det kommer til at gå.«

Formel 2 er sidste station inden Formel 1. Sidste år rykkede de tre øverste i Formel 2-mesterskabet, George Russell, Lando Norris og Alexander Albon, alle direkte op i Formel 1.

Efter debuten for Trident-teamet ventes Lundgaard at skulle teste Formel 2 for ART Grand Prix, som han kørte for i Formel 3 i år. 18-årige Christian Lundgaard er søn af racerkøreren Henrik Lundgaard, en de mest succesfulde danske rallykørere nogensinde. Han har blandt meget andet markeret sig ved at tage europamesterskabet i rally i 2000.