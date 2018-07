Eric Boullier er færdig hos McLaren.

Det britiske Formel 1-hold meddeler onsdag, at franskmanden har valgt at sige farvel til jobbet som løbsdirektør. Med øjeblikkelig virkning.

»Jeg er meget stolt over at have arbejdet for et så fantastisk hold gennem de seneste fire på, men jeg erkender, at det er det rette tidspunkt for mig at træde tilbage,« siger Eric Boullier i en pressemeddelelse.

Han kom til McLaren i januar 2014 og var dermed chef på teamet i Kevin Magnussens debutsæson i Formel 1. De havde et nært samarbejde i gennem det år, der dog endte med, at Kevin Magnussen blev degraderet til reservekører.

Året efter forlod Kevin Magnussen teamet og fik i stedet et sæde hos Renault.

Kevin Magnussen og Eric Boullier ses her sammen i juni 2015. Foto: CHARLES COATES Vis mere Kevin Magnussen og Eric Boullier ses her sammen i juni 2015. Foto: CHARLES COATES

McLaren meddeler i samme åndedrag, at Eric Boulliers afsked med holdet med øjeblikkelig virkning betyder, at man gennemførrer en restrukturering af lederrollerne.

Og teamets øverste chef, Zak Brown, lægger ikke skjul på, at resultaterne under Eric Boullier i denne sæson ikke har været tilfredsstillende.

»MCL33s præstationer har ikke levet op til de forventningerne hos McLaren, og slet ikke hos vores loyale fans. Det er ikke de hundredevis af hårdarbejdende mænd og kvinder hos McLarens skyld. Årsagen er systemet og strukturen, og der skal store forandringer til indefra. Vi gør noget ved det nu og tager første skridt på vej mod gernrejsningen,« siger Zak Brown.

McLaren har i denne sæson skrabet 44 point sammen, hvilket er fem færre end Kevin Magnussens Haas-team. Øverst i artiklen kan du se, hvordan man hos Haas-teamet fejrede fjerde- og femtepladsen til Romain Grosjean og Kevin Magnussen i det seneste grandprix

Fernando Alonso er seks gange endt i top-10 med en femteplads som bedste resultat. Holdets anden kører, Stoffel Vandoorne, har tre placeringer i top-10 med en ottendeplads som bedste resultat.

Næste Formel 1-grandprix køres allerede i den kommende weekend, hvor det går løs på Silverstone i England. Du kan selvfølgelig følge træning, kvalifikation og løb live her hos B.T.