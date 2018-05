Øv. Kevin Magnussen fik torsdag en særdeles kedelig første træning i Monaco.

Her ramte Formel 1-feltet de snævre baner i fyrstedømmet, men den danske Haas-kører måtte mest af alt se til fra pitten.

Elektriske problemer med raceren kostede stort set hele træningen, og Kevin Magnussen fik kun kørt syv omgange. Og tiderne? Ikke noget at tale om.

Danskeren fandt aldrig farten og måtte nøjes med en bundplacering, langsomst af alle.

I stedet baksede mekanikerne og ingeniørerne med hans Haas-racer gennem størstedelen af de halvanden time, der var til rådighed.

Også hans teamkollega Romain Grosjean blev ramt af problemer. Tidligt kyssede han en af de frygtede vægge, og det kostede en udskiftning af bunden.

Franskmanden, der har været forfulgt af (selvforskyldte) uheld i de seneste grandprixer, kom dog ud i Monacos gader igen mod slutningen af træningen. Her fik han endda også sat en rimelig tid som 9.-hurtigst. Han nåede op på 24 omgange.

P9 - @RGrosjean 1:13.943

P20 - @KevinMagnussen 1:18.801



Only 7 laps for Kev with a suspected injector issue. 24 laps for Romain after time lost replacing damaged floor. #HaasF1 pic.twitter.com/8NLQJCrI44 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) 24. maj 2018

Der var dog stadig små to sekunder op til dagens hurtigste. Det var Red Bull-kørerne Daniel Ricciardo og Max Verstappen, der igen og igen forbedrede tiderne på de nye hypersoft-dæk, der for første gang i sæsonen er kommet i brug.

