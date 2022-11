Lyt til artiklen

Det har på alle måder været et helt vanvittigt dansk sportsår.

Men 2022 er året, der bare bliver ved med at give.

Fredag skrev racerkøreren Kevin Magnussen dansk sportshistorie, da han gjorde noget, ingen andre danskere før har gjort i Formel 1.

»I et utroligt dansk sportsår, hvor Jonas Vingegaard, Holger Rune og Viktor Axelsen har stået for dansk verdensklasse, vil Kevin Magnussen pludselig også lege med,« lyder det fra B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge, efter den historiske præstation.

Kevin Magnussen sikrede sig en utrolig pole position i Brasilien, der giver ham forreste startposition, når sprintløbet køres lørdag.

»At en dansker sikrer sig pole position i Formel 1, er dansk idrætshistorie. Og at han så gør det i en bil, der normalt ikke kan måle sig med de hurtigste – det er bare sensationelt og kæmpestort,« fortsætter Lasse Vøge.

»Danmark – med vores små seks millioner indbyggere – har simpelthen vundet VM i sport 2022. Og vores håndbolddamer og fodboldherrer må da gerne lige sætte trumf på.«

Den danske racerstjernes vilde bedrift kom i hus i et regnvejrsdrama uden lige.

Kevin Magnussen var den første til at sætte en gældende omgangstid, inden regnen begyndte at sile ned og gøre betingelserne svære for konkurrenterne.

Kort efter blev kvalifikationen afbrudt på grund af et uheld, og da den blev genstartet, regnede det så meget, at ingen kunne slå Kevin Magnussens tid.

Og så kunne hans hold, Haas, bryde ud i ekstatisk jubel.

Du kan følge resten af Kevin Magnussens weekend på bt.dk.