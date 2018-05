Det sluttede langt bedre, end det begyndte. Men det var aldrig helt oppe og ringe.

Sådan kan Kevin Magnussens indsats i sæsonens sjette Formel 1-weekend summeres op.

Han sluttede på en 13.-plads, og det var især søndagens grandprix, der trækker Haas-køreren op på en middelkarakter i BTs samlede vurdering af træning, kvalifikation og løb (på 12-skalaen).

Karakter: 4

Indrømmet, Kevin Magnussen var nede og balancere på dumpegrænsen efter træningerne og kvalifikationen. Det blev noget bedre i selv løbet, og det kan også ses på karakteren.

Men det begyndte virkeligt skidt i Monaco. Og Kevin Magnussen sagde eksempelvis selv efter kvalifikationen, at det var ’lidt af et chok at være så langt bagud’. Faktum er, at det ikke udelukkende var den utilpassede Haas-racers skyld, at danskeren satte den dårligste tid af alle – han var hele 0,595 langsommere end holdkammeraten Romain Grosjean i kampen mod uret. Samme billede havde tegnet sig i træningerne.

Det blev dog anderledes i selve løbet. Her var Kevin Magnussen solid uden at gøre det helt store væsen af sig selv, og han mente selv ikke, at det kunne være blevet meget bedre end 13.-pladsen. Et avancement på seks placeringer.

Han fik også igen sat holdkammeraten til vægs og er stadig ’ubesejret’ i intern Haas-løbsduel i denne sæson. Hierarkiet blev endda sat på plads af Magnussen via en fornem overhaling af Grosjean allerede lige efter starten.

Næste Formel 1-grandprix køres 10. juni i Canada.