Presset på Kevin Magnussen er steget til nye højder.

Sebastian Vettels skifte til Racing Point/Aston Martin, der faldt på plads torsdag, har sendt Sergio Perez på kørermarkedet, og mexicaneren er en oplagt kandidat til danskerens plads i Haas-teamet.

Perez er naturligvis også inde i billedet hos Alfa Romeo. Det var her, han startede sin Formel 1-karriere for 10 år siden, og han har opretholdt sine gode forbindelser til det schweiziske team.

I mine øjne er Perez som racerkører hverken værre eller bedre end Kevin Magnussen. De er på samme niveau – hurtige, erfarne og teknisk velfunderede.

Perez er hverken værre eller bedre end Magnussen Peter Nygaard

Men i kampen om et Haas-sæde har Perez alligevel en fordel frem for Magnussen. Han bakkes op af en række stærke mexicanske sponsorer, der utvivlsomt vil være velkomne hos det lille Haas-team, der har måttet omdanne 2021-sæsonen til en spareøvelse.

Faktisk kender Haas udmærket Perez' økonomiske bagland. Det koncentrerer sig omkring den stenrige Carlos Slim, der også var med til at sikre Perez landsmand Esteban Gutierrez en plads i Haas-teamets debutsæson i 2016.

Dengang lagde Gene Haas i øvrigt ikke skjul på, at Mexico var et vigtigt marked for hans værktøjsmaskiner – utvivlsomt vigtigere end lille Danmark.

Omvendt har Magnussen også et par fordele frem for Perez. For det første er han efter fire sæsoner velintegreret hos Haas – og han har spillet en central rolle i udviklingen af den VF20-model, der skal 'genbruges' i 2021.

Mens Perez virker som om, han har nået sit topniveau, bliver Magnussen år for år stadig bedre. Peter Nygaard

Samtidig har han efter min mening mere fremtidspotentiale end Perez. Han er et par år yngre end mexicaneren, men endnu vigtigere: Mens Perez virker, som om han har nået sit topniveau, bliver Magnussen år for år stadig bedre.

Med Perez er der nu fire gode, erfarne bejlere til Haas' 2021-lineup. Magnussen og Romain Grosjean håber på at fortætte, og i kulissen spøger også Nico Hülkenberg.

En kombination a la Perez/Magnussen eller Hülkenberg/Magnussen vil begge være to rigtig stærke lineups for 2021, men de vil også minde meget om den Grosjean/Magnussen-løsning, Haas nu har kørt med i fire sæsoner. Altså erfarne kørere, der drømmer mere og mindre urealistiske drømme om en plads i et topteam.

Derfor er det måske tid til at hyre en ung, sulten kører.

I baggrunden har Ferrari travlt med at finde Formel 1-pladser til et par af deres juniorkørere. Mick Schumacher og Callum Illott skal efter to sæsoner i Formel 2 videre, og for Ferrari vil det være optimalt at placere dem i hver af koncernens to kundeteam, Alfa Romeo og Haas.

Med henvisning til, at man stadig er det nyeste og mest uerfarne team i Formel 1, har Haas indtil nu afvist at ansætte en af Ferraris unge kørere. Men med en Magnussen/Perez/Hülkenberg/Grosjean i den ene side af garagen, vil der i Haas F1 Teams sjette sæson være erfaring og teknisk indsigt nok til en rookie i den anden side.

Med så mange kompetente kørere til så få pladser er det så decideret 'købers marked' i Formel 1's silly season 2020.

Gene Haas ligner en hyggelig bamsebjørn, når han i sin afslappede påklædning drysser rundt i paddocken. Men man skal ikke tage fejl: Han er en dygtig forretningsmand, der forstår at spille spillet.

Gene Haas er en dygtig forretningsmand, der forstår at spille spillet Peter Nygaard

Han vil i de kommende uger spille potentielle kørere og deres sponsorer ud mod hinanden. Det vil alt sammen kun øge presset på Kevin Magnussen.

Det er nu, Magnussen og baglandet skal trække noget ekstraordinært op af hatten.