Det vil være urimeligt, hvis Kevin Magnussen mister sin plads i Formel 1. Han har gennem de seneste år haft en stadigt stigende formkurve, og han har sat sig igennem overfor en lynhurtig teamkammerat.

Han har lavet meget få fejl og smadret forsvindende få biler. Han har scoret langt størstedelen af Haas F1 Teams point i 2018-20.

Og alligevel er hans plads i feltet efter min bedste overbevisning i overhængende fare.

Hvorfor? Fordi sådan er Formel 1. Nogle gange falder kortene bare uheldigt. Det skete for eksempel for Nico Hülkenberg sidste år. Alle er enige om, at han fortjener men plads i Formel 1, men alligevel røg han ud af feltet.

Det samme kan ske for Magnussen.

Magnussens plads i feltet er efter min bedste overbevisning i overhængende fare. Peter Nygaard

Det er Sergio Perez´ uventede fyring hos Racing Point, der har øget presset på Magnussen.

Bag rattet er mexicaneren ikke bedre end Magnussen. De er på samme niveau hvad angår fart, erfaring og teknisk indsigt.

Men alligevel udstiller mexicaneren Magnussens mangler, når det gælder den ’komplette pakke’ – alt det som også afgør, hvem der er med i Formel 1-feltet 2021.

Perez siges at have op mod 100 millioner kroner med fra mexicanske sponsorer. Magnussens loyale støtte Bestseller-koncernen har via jeans-mærket Jack&Jones været teamsponsor for Haas F1 Team, men det handler om langt, langt mindre beløb end dem, Perez kan lokke med.

I det økonomiske spil om Magnussens Formel 1-fremtid ser jeg kun et lyspunkt: Jeg er ikke sikker på Perez´ sponsorer vil fortsætte i samme høje gear som hidtil. Det er en ting at poste millioner i et team som Racing Point, der i år har haft feltets tredjebedste bil og næste år bliver til Aston Martin. Det er noget helt andet at sende de mange millioner til Alfa Romeo eller Haas, der i år kæmper for at undgå sidstepladsen i VM.

Men det er ikke kun med hensyn til det økonomiske bagland Perez er langt foran Magnussen – også med det organisatoriske er mexicaneren i særklasse.

Han har med Julian Jakobi en af de bedste managers i sporten. Jakobi har blandt andre været manager for verdensmestrene Ayrton Senna og Alain Prost, og kender spillet i Formel 1-kulisserne bedre end næsten alle andre.

Magnussen har dygtige folk omkring sig - men de er sjældent tilstede i paddocken Peter Nygaard

Kevin Magnussens bagland er mere uorganiseret. Han har ikke haft en manager siden samarbejdet med Dorte Riis stoppede. I stedet læner han sig op af Anders Holch-Povlsen (ejer af Bestseller), Morten Tinggaard (tidligere rådgiver for Tom Kristensen) og schweizeren Martin Reiss.

Holch-Povlsen og Tingaard er dygtige folk, men de er sjældent til stede i paddocken, og mangler det netværk, som for eksempel Jakobi har. Reiss har netværket, men får som manager for Romain Grosjean rigeligt travlt i de kommende måneder. Magnussens nuværende teamkammerat er endnu mere presset end danskeren i kampen om 2021-sæderne.

I sammenligningen mellem Perez og Magnussen spiller det også en rolle, at mexicaneren i år sidder i feltets tredjebedste bil, mens danskeren i bedste fald kører i den tredjedårligste. Det giver Perez langt bedre muligheder for at vise sig frem.

Det betyder alt sammen, at Perez er tårnhøj favorit til at sikre sig et af sæderne hos Haas og Alfa Romeo. Så er der tre ledige pladser tilbage og op mod ni oplagte kandidater.

Det er ikke gode odds.