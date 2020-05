Covid-19 kan gøre Haas til et af topholdene i Formel 1.

Det forudsætter naturligvis, at teamejer Gene Haas vælger at fortsætte, når hans nuværende kontrakt med Formel 1-organisationen udløber efter denne sæson. Det tror jeg, han gør, for han er alt for meget forretningsmand til at droppe de gode kort, coronakrisen nu spiller ham i hænderne.

Covid-19 har for første gang i moderne Formel 1-historie fået alle i sporten – bilsportsforbundet FIA, Formel 1-organisationen og de 10 teams – til at trække i samme retning.

Man er blevet enige om at sænke det påtænkte budgetloft, der indføres i 2021, til 145 millioner US dollars (ca. 1 milliard kroner).

Foto: LLUIS GENE Vis mere Foto: LLUIS GENE

De store teams har altid været mod et budgetloft, for i verdens dyreste sport er det dem, der bruger flest penge, der vinder. Men nu har coronakrisen givet dem så store økonomiske problemer, at de pludselig synes, et budgetloft er en god idé.

Mercedes er som alle andre bilfabrikker i krise og er i gang med at implementere en omfattende spareplan. På den baggrund har rygter i ugevis antydet, at man ville lukke Formel 1-teamet. Fredag afviste man så rygterne, men der er næppe tvivl om, at ideen har været diskuteret i bestyrelsen. Man kan ikke fyre tusindvis af medarbejdere og samtidig fortsætte med at bruge to-tre milliarder kroner på at køre Formel 1.

Men med budgetloftet har man pludselig gode argumenter for at fortsætte i Formel 1. Nu bliver udgifterne til Lewis Hamilton og co. omtrent halveret, man kan stadig pege på, at Formel 1-programmet bidrager til udviklingen af gadebiler, og besparelserne i resten af koncernen er trods alt betydeligt mindre end de op til 50 procent, man sparer i Formel 1-afdelingen.

Renault er i endnu større krise end Mercedes og annoncerede fredag, at man vil skille sig af med cirka 15.000 medarbejdere. Men samtidig understregede koncernledelsen, at man på grund af det kommende budgetloft fortsætter i Formel 1.

Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Foto: GIUSEPPE CACACE

Red Bull har ikke samme problemer som Mercedes og Renault, for i en krisetid er der åbenbart større efterspørgsel på energidrikke end biler. Men Red Bulls partner Honda kan mærke krisen, og derfor bakker man også her op om det nye budgetloft.

Selv Ferrari støtter det nye budgetloft, men truede undervejs i forhandlingerne med at trække sig ud af Formel 1. Bullshit, for Ferrari har mindst lige så meget brug for Formel 1, som Formel 1 har brug for Ferrari.

McLaren, der har en kapitalfond med tætte forbindelser til kongefamilien i Bahrain som hovedaktionær, er så hårdt ramt af den økonomiske krise, at man vil reducere medarbejderstaben i hele koncernen med 1200 personer, heraf cirka 70 i Formel 1-teamet.

Williams, der altid har insisteret på at producere hovedparten af bilerne in-house og derfor har mange medarbejdere, er i så dyb krise, at teamet efter et underskud i 2019 på over en milliard kroner nu er sat til salg.

Så der står Haas: Konkurrenterne bliver alle tvunget til at skære voldsomt ned – Kevin Magnussen og co. kan med Gene Haas' velvilje køre omtrent uændret videre.

Med teamets lille, flade organisation og en effektiv forretningsmodel står man langt bedre rustet end alle andre til Formel 1 efter covid-19.