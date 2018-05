KOMMENTAR

Kevin Magnussens renommé balancerede i store dele af weekenden på Circuit de Barcelona-Catalunya mellem ’gal’ og ’genial’.

’Gal’ fordi han kom til Spanien med straffen fra Aserbajdsjan i bagagen. Der var gode grunde til han ikke så Pierre Gaslys overhalingsforsøg og det var derfor stensikkert ikke med fortsæt, at han med cirka 300 km/t pressede franskmanden op mod muren. Men sket var sket, og straffen – inklusiv to klip-i-licensen - var ifølge ham selv i orden. Episoden i Baku fik mange til at genoplive hans ellers glemte badboy-image fra 2017, og helt galt blev det, da han kom i vejen for Charles Leclerc under fredags-træningen her i Spanien. Der var tale om en banal misforståelse, men fordi den skete i slipstrømmen på Baku og fordi Leclerc som så mange andre omgående gik i brokke-mode, fik den alt for meget opmærksomhed. Heldigvis var dommerne ikke forudindtagede, og lod Magnussen slippe med lovsamlingens laveste straf, en reprimande.

Alligevel fik episoden mange steder i paddocken kortvarigt K-Mag balancen til at tippe fra 'genial' til 'gal'. Nu glemte man danskerens geniale sæsonstart i Australien, Bahrain og Kina. Nu snakkede man mere om at 'magnet-Magnussen' nærmest tiltrak ballade.

Derfor var syvendepladsen – pole position blandt ’best-of-the-rest’ i kvalifikationen så vigtig.

Den fik endnu en gang balancen til at tippe – nu tilbage til noget, der mindede om 'neutral': I en verden, hvor det virker som om hukommelsen måles i samme enheder som omgangstiderne (tusindedele sekunder!) blev episoderne med Gasly og Leclerc glemt. Nu var Magnussen tilbage i rollen som en 2018-sæsonens mest positive overraskelse.

Og så kom løbet. I en fejlfri præstation fik han det absolut optimale ud af Haas-raceren, og kom i mål på sjettepladsen.

Resultatet gjorde definitivt straffen i Baku og den ligegyldige reprimande fra fredagstræningen til ubetydelige blip på radaren. Nu talte man om 'magnificent Magnussen' – nu svingede balancen tilbage til ’genial’.

Det var fuldt fortjent.

Både syvendepladsen under kvalifikationen og sjettepladsen i løbet var forrygende flotte. Og endnu vigtigere: De var resultatet af et flot 'mentalt' comeback.

Magnussen var fredag åbenlyst irriteret og frustreret over episoden med Leclerc, og tidligere har det taget tid at komme over den slags. Her i Spanien viste han en ny, stærk side af 'Magnussen version 2.0’, da han hurtigt og effektivt lagde balladen bag sig, og resten af weekenden leverede en præstation i verdensklasse.

Som det hedder i klassisk sports-sprog: Det var genialt, det der!