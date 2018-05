KOMMENTAR

Monacos Grand Prix på søndag er Kevin Magnussens bedste chance for en top-3 placering i 2018. Jo – der kan komme regnvejrsløb, der ender i kaos og med uventede kørere på sejrskamlen, men under 'normale' omstændigheder, er Monte Carlos gader det oplagte sted at overraske.

Hvorfor?

Af to grunde. For det første har banen masser af det Magnussens kalder 'konsekvens'. Autoværnene står de allerfleste steder klods op af asfalten, og det betyder, at Monacos Grand Prix ofte er det løb i sæsonen, hvor der udgår flest biler. Og Magnussen og Haas-teamet har brug for, at en række topkørere ikke kommer i mål, hvis de skal i nærheden af top-3.

For det andet er Monte Carlos gader netop på grund af de nærliggende 'konsekvenser' den bane i F1-kalenderen, hvor køreren spiller den største rolle i forhold til bilen. Det er stadig bilen, der er afgørende, men hvor forholdet på andre mere normale baner er omkring 20/80, kan køreren i Monaco tage æren for måske 30 eller 35 procent af resultatet. Det taler til Magnussens fordel, for han har efter min mening mere talent end hovedparten af konkurrenterne i midterfeltet. Han elsker gadebaner, og han kører i øjeblikket med en enorm selvtillid.

Men som antydet er bilen stadig den afgørende faktor. Haas VF-18 har indtil nu været 2018-sæsonens helt store, positive overraskelse, og det var glædeligt at se, at den i Spanien for 14 dage siden stadig var ’best-of-the-rest’ efter Mercedes, Ferrari og Red Bull. I Spanien havde alle de øvrige teams ellers markante updates med til deres 2018-modeller, men selv om Haas VF-18 stadig har første update-pakke til gode, kunne Haas alligevel sætte konkurrenternes moderniserede bilen på plads.

Nu har konkurrenterne haft 14 dage til at analysere data fra Spaniens Grand Prix, men jeg tror alligevel ikke deres updates vil ændre på styrkeforholdet. Monacos Grand Prix er så specielt, at man ikke udvikler ret meget specielt til Monte Carlos gader.

Indtil nu har Haas VF-18 fungeret godt på alle de fem baner, den har kørt på. Sandsynligheden taler for, at det også vil være tilfældet i Monaco. Men der er ingen garanti, for Monte Carlos gader minder ikke om nogen af de fem tidligere baner. Jo – Aserbajdsjans Grand Prix køres også på en gadebane i Baku, men her tager bilens aerodynamiske set-up i høj grad hensyn til den lange langside. I Monaco er der kun et par korte langsider, og derfor køres der i modsætning til Baku med maksimal downforce.

I Monaco har kørerne for første gang prøvet de nye hypersoft- dæk i en grandprix-weekend. Magnussen og mange andre kørere prøvede hypersoft ved testen på Circuit de Barcelona-Catalunya i sidste uge. Alle var begejstrede for det nye dæk, der på den spanske bane med mange hurtige sving med tilhørende dæk-slitage kun holdt til relativt få omgange. På den langsomme gadebane i Monte Carlo vil hypersoft holde betydeligt længere, og jeg forventer derfor, at de 10 første – her i blandt forhåbentlig Kevin Magnussen – kvalificerer sig og starter løbet på dette dæk, for så at skifte til ultrasoft og gennemføre løbet på en etstops-strategi.

I alle tilfælde bliver kvalifikationen lørdag afgørende, for det er omtrent umuligt at overhale på den smalle gadebane. Haas-teamchef Günther Steiner slår fast, at trefjerdedele af Monacos Grand Prix bliver afgjort allerede under kvalifikationen. Meget af den sidste fjerdedel bliver afgjort i første sving, hvor der er tradition for større eller mindre sammenstød: Alle 20 kørere ved, at de første 30 sekunder af Monacos Grand Prix repræsenterer eftermiddagens bedste (eneste?) mulighed for at vinde placeringer.

Monacos Grand Prix er Kevin Magnussens bedste chance for at komme på sejrskamlen i 2018. Men det er også løbet med den største risiko for at blive skubbet af banen allerede i første sving.