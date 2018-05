En reprimande.

Det bliver 'straffen' for Kevin Magnussen, efter at han i fredagens første træning modtog heftig kritik fra Saubers Charles Leclerc.

Nyheden om dommernes afgørelse kunne BTs Formel 1-korrespondent Peter Nygaard afsløre i dagens chat med BTs læsere.

»Han forklarede dommerne, at han havde taget farten af sin bil, fordi han var kommet gennem en gul flagzone. Dommerne godtog forklaringen, men han får alligevel en reprimande, fordi han i sving 1 skabte en potentiel farlig episode. Altså ikke nogen stor sag... videre!« lød det fra Peter Nygaard.

Det var mod slutningen af træningen, at tv-billeder afslørede en synligt - og hørbart - utilfreds Charles Leclerc.

»Han skal forstå, at han ikke er alene på banen. Helt ærligt, han er på en langsom omgang, men han holder linien,« sagde den franske Sauber-kører, og efterfølgende blev Kevin Magnussen indkaldt til en samtale mod løbsdommerne.

Med reprimande-straffen bliver der altså ikke nogen form for deklassering i forhold til startpositionen i søndagens grandprix. Herunder kan du se dommernes afgørelse:

Det fremgår blandt andet, at dommerne har vurderet, at Kevin Magnussen ikke unødvendigt hindrede en anden kører, men at han til gengæld var skyld i en potentielt farlig situation.

Det er danskerens første reprimande i denne sæson.

