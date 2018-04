Med Kevin Magnussen har Danmark for første gang nogensinde en Formel 1-kører, hvor spørgsmålet for den kommende sæson ikke er, om han kører, men hvor han kører.

Han har med sin flotte sæsonstart bragt sig i en situation, hvor andre teams udviser oprigtig interesse for ham – dén situation har danske F1-kørere aldrig tidligere stået i. Jeg er overbevist om, han fortsætter hos Haas, men interessen udefra viser, hvor højt man nu vurderer K-Mag.

Og Danmark har allerede den næste Formel 1-kører på vej. 16-årige Christian Lundgaard rykkede sidste år fra gokart til Formel 4 og vandt omgående både det spanske og det nordeuropæiske mesterskab. Han blev samtidig optaget i Renaults talentprogram, der skal udvikle fremtidens Formel 1-kørere.

For at køre Formel 1 skal man kvalificere sig til den såkaldte superlicens. Det sker i en lang række junior-klasser, hvor man på tre år skal samle i alt mindst 40 point. De to Formel 4-titler sikrede Lundgaard i alt 24 point – en helt uhørt superlicens-score for en blot 16-årig i sin første sæson efter gokart.

Den danske teenager er nu rykket op i Formel Renault 2,0, hvor han allerede fører mesterskabet og er på vej til at score endnu flere point til sin superlicens. Han er derfor langt foran den ’køreplan’, Renault har lagt for ham, og han kan være Formel 1-klar allerede i 2020.

Her kan han passende debutere som ’fredags-kører’ ved (trommehvirvel!)…Danmarks Grand Prix.

I paddocken her i Baku går Helge Sander og Lars Seier rundt med officielle adgangspas udstedt til ’Danish Grand Prix’. Lars Seier fortæller mig, at »det er svært at bevare pessimismen«, og et Formel 1-løb i København er nu en meget realistisk mulighed. Det er så stort, at jeg næsten ikke kan sætte ord på. Med al respekt – glem alt om ishockey-VM, Kulturby 1996, Tour de France-start og Melodi Grand Prix – et Formel 1-løb i Københavns gader bliver den største kulturbegivenhed i Danmark nogensinde!

Anders Holch Povlsen er også på plads i paddocken. Bestseller-ejeren har spillet en afgørende rolle i Kevin Magnussens Formel 1-karriere, og hans Jack&Jones-mærke er nu teamsponsor for Haas. Ikke for at sikre Magnussen sædet (det klarer hans talent så rigeligt), men fordi Bestseller som en af de første danske virksomheder har forstået, at Formel 1 er et kost-effektivt markedsføringsmedie.

Andre danske virksomheder som Seier Capital (personlig sponsor for Romain Grosjean) og OmniCard (personlig sponsor for Magnussen) er også med i Formel 1.

Alle træninger, alle kvalifikationer og alle løb transmitteres live på dansk TV3, hvor Nicolas Kiesa og Peter Palshøj er i verdensklasse som studieværter. Super-reporter Luna Chrístofi har på rekordtid opnået respekt hos kørere og teamchefer og etableret et effektivt netværk i paddocken. TV3´s aftale med Formel 1-organisationen udløber efter denne sæson, men jeg hører, at danske F1-fans i fremtiden vil få endnu bedre TV-dækning.

Le Mans-legenden Tom Kristensen er på plads i Baku-dommertårnet som en af løbets tre officielle FIA-dommere. Og ude i sving 14 er Kaj Bonde flag-official.

Det er fantastiske Formel 1-tider i Danmark!