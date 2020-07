Alle Formel 1-sæsoner er vigtige.

Og i en sport med kun 20 pladser og en evig strøm af nye unge talenter, kan man aldrig slappe af.

Men for Kevin Magnussen er den 2020-sæson, der starter i weekenden, ekstra vigtig. Her kæmper han nemlig for ikke at blive glemt.

Magnussen er nu en erfaren Formel 1-kører med fem sæsoner bag sig. Han kører bedre end nogensinde, og han har siden 2017 kørt for Haas, der er Ferraris tætteste samarbejdspartner i Formel 1.

Kevin Magnussen skal genopfinde sig selv og køre ud af glemmebogen med 300 kilometer i timen

Alligevel var han ikke inde i billedet, da Ferrari for et par måneder siden pludselig havde et ledigt 2021-sæde.

Hvorfor? Fordi man i paddocken allerede har glemt hans imponerende 2018-sæson, hvor han i feltets mindste team ofte var 'best of the rest' bag de tre tophold.

Det er måske naturligt, at hukommelsen er kort i verdens hurtigste sport, men det spiller også en rolle, at Magnussen ikke har folk, der minder teamcheferne om danskerens kvaliteter.

Ferrari-ledelsen huskede i stedet den flotte 2019-sæson, Carlos Sainz Jr. leverede for McLaren. Både fordi spanieren gjorde det rigtig godt, men også fordi han har et stærkt bagland i paddocken.

Sainz Jr. er nøgternt set hverken meget bedre eller meget dårligere end Magnussen.

Faktisk er deres hidtidige karrierer meget ens: Magnussen og Sainz Jr. kom begge i Formel 1 efter at have vundet World Serien i Formel Renault for Dams-teamet – i henholdsvis 2013 og 2014.

De har begge kørt en svær sæson for Renault i Formel 1 – 2016 og 2018 – inden de måtte rømme pladsen for en mere erfaren mand. De har begge kørt 102 grandprixer. Begge har været på podiet én gang.

Men da Ferrari-ledelsen skulle finde en 2021-afløser for Sebastian Vettel, huskede man altså Sainz Jr. og glemte Magnussen.

Kampen om pladserne i 2021-feltet bliver nådesløs

Det må ikke ske igen. Hvis Magnussen leverer en ny sæson til glemmebogen, er hans plads i Formel 1-feltet i fare.

Bemærk, at jeg ikke sætter spørgsmålstegn ved Magnussens talent. Det, jeg er bange for, er, at Haas ikke giver ham værktøjet til at vise, hvad han kan. Det var det, der skete sidste år, og det er det, der ikke må ske i år.

For kampen om pladserne i 2021-feltet bliver nådesløs.

For det første er der ingen garanti for, at der igen er 20 pladser at kæmpe om. Et eller flere teams kan af den ene eller den anden grund droppe ud – og Haas er et af de teams, der sættes spørgsmålstegn ved.

Samtidig er alle teams økonomisk påvirkede af coronakrisen, og det betyder, at kørernes personlige opbakning bliver vigtigere – at såkaldte betalingskørere rykker frem i markedet.

Og endelig er der en ny generation af unge talenter – og flere af dem med stærke personlige sponsorer – på vej fra Formel 2. Det betyder alt sammen, at der i de kommende måneder vil være for mange kørere til for få pladser i Formel 1-feltet 2021.

Derfor er 2020 ekstra vigtigt for Magnussen: Han skal allerede fra sæsonstarten i denne weekend levere resultater, der gør, at han bliver husket, når 2021-sæderne skal fordeles.

Han skal genopfinde sig selv og køre ud af glemmebogen med 300 kilometer i timen.