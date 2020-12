Som udgangspunkt er det et luksusproblem.

George Russell, der har tilbragt 2019 og '20 i bunden af Formel 1-feltet hos Williams, er blevet et alvorligt (luksus-)problem for Lewis Hamilton, Valtteri Bottas og Mercedes-teamchef Toto Wolff.

For Hamilton, Bottas og Wolff er der mere tale om 'problem' end 'luksus'.

Hamilton har længe varmet op til en kontraktforlængelse med Mercedes. Som syvdobbelt verdensmester og Formel 1's absolutte superstar havde han indtil sidste weekend en bomstærk forhandlingsposition.

Så blev han testet positiv for covid-19, og Mercedes skulle finde en stand-in til Sakhirs Grand Prix i Bahrain. George Russell var det oplagte valg.

Russell fik sin vej gennem juniorklasserne finansieret af Mercedes, og det var den tyske fabrik, der placerede ham i Williams-teamet (med Mercedes-motorer) i 2019.

Her skulle han læres op til en gang i fremtiden at rykke op i Mercedes' eget team. Unge Russell har gjort det godt hos Williams: I alle sine 36 løb har han vundet kvalifikationsduellen mod sin teamkammerat.

Og han gjorde det fantastisk som stand-in for Hamilton. Selvom han reelt var for stor til Hamiltons snævre cockpit, satte han bedste tid i sine to første træninger. Han var brøkdele af et sekund fra at slå teamkammeraten Valtteri Bottas i kampen om pole position, han lavede en bedre start end finnen, og han var på vej mod en sensationel sejr, da Mercedes-teamet lavede et par sjældne fejl under pitstop.

Goerge Russell i Lewis Hamiltons Mercedes under Sakhirs Grand Prix. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Goerge Russell i Lewis Hamiltons Mercedes under Sakhirs Grand Prix. Foto: Grand Prix Photo

Men det var tydeligt, at Russell var hurtigere end Bottas. Med yderligere erfaring og et tilpasset cockpit er det ikke svært at forestille sig, at afstanden til Bottas vil være omtrent den samme, som den Hamilton har til finnen.

Det er blevet Hamiltons problem: I en tid, hvor Mercedes-koncernen gerne vil reducere Formel 1-omkostningerne, er det blevet sværere at kræve den hyre på angiveligt cirka 500 millioner kroner, han har lagt op til.

For nu ved Mercedes-ledelsen, at de med 22-årige Russell har et alternativ, der er 13 år yngre, allerede omtrent lige så hurtigt og meget, MEGET billigere.

Måske er det derfor, Hamilton har haft så travlt med at komme tilbage efter sin covid-19-infektion. I denne weekend er han tilbage i Mercedesen, og Russell kører igen sin sædvanlige Williams.

Men alligevel har Russell svækket Hamiltons forhandlingsposition markant.

Det ser endnu værre ud for Valtteri Bottas – han må virkelig frygte for sin Mercedes-fremtid. At få bank af en rookie uden erfaring med Mercedes-raceren er ikke godt for jobsikkerheden.

Og lige dér ligger teamchef Toto Wolffs problem: Kan han forsvare, at Russell næste år tilbringer endnu en sæson hos bundholdet Williams?

Eller skal han allerede nu rykke Russell op og droppe Bottas?

George Russell har givet Mercedes-teamchef Toto Wolff (t.v.), Valtteri Bottas (i midten) og Lewis Hamilton (t.h.) noget at tænke over. Vis mere George Russell har givet Mercedes-teamchef Toto Wolff (t.v.), Valtteri Bottas (i midten) og Lewis Hamilton (t.h.) noget at tænke over.

De har meget at tænke over i Mercedes-lejren i disse dage.

Men for Russell er det ren luksus.

Han ved nu, at han trods manglende erfaring kan levere omtrent samme omgangstider som Hamilton.

Og at han før eller siden kommer til at køre for Mercedes.