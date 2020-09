Som om det ikke var skidt nok i Belgien for få dage siden: Italiens Grand Prix i weekenden kan blive en endnu værre oplevelse for Kevin Magnussen, Haas F1 Team og alle andre, der kører med Ferrari-motorer.

Løbet køres på den legendariske Autodromo Nazionale di Monza i den kongelige park nord for Milano.

Det er den mest benyttede bane i Formel 1-historien – kun i 1980, da man havde travlt med en større ombygning – var Monza ikke med i Formel 1-VM.

Monza er den sidste deciderede højfartsbane i Formel 1. Topfarten ligger omkring 360 km/t., gennemsnitshastigheden for en omgang er cirka 250 km/t., og det betyder, at løbet kun varer lidt over en time og 10 minutter.

Banens layout betyder, at ingeniørerne vægter topfart på langsiderne højere end downforce i svingene.

Alle team har derfor specielle 'low-downforce'-versioner med til Monza, med små, næsten vandrette vinger, der har minimal vindmodstand på langsiderne.

Haas har stort set ingen erfaring med den 'low-downforce'-version, de vil indsætte i weekenden, og det er i sig selv et dårligt udgangspunkt.

Samtidig vil de blive handicappet af Ferraris rystende svage 2020-motor, der vil koste topfart på langsiderne.

Magnussen vil blive handicappet af Ferraris rystende svage 2020-motor, der vil koste topfart på langsiderne. Peter Nygaard

Det er som nævnt på langsiderne, Italiens Grand Prix vil blive afgjort, og for at kompensere for den manglende topfart kan Haas blive tvunget til at reducere downforce yderligere.

Det vil så til gengæld give Magnussen og teamkammerat Romain Grosjean en meget urolig bil i svingene, hvor Haas-raceren vil mangle downforce og dermed vejgreb.

Det vil sætte kørerne på overarbejde, øge risikoen for fejl, slide mere på dækkene og reducere bilens traktion ud af Monza-banens chikaner.

Fra Italiens Grand Prix bliver de såkaldte 'party-modes' i Formel 1-motorerne forbudt. Man må ikke længere aktivere specielle programmer, der kortvarigt giver en effekt-forøgelse.

'Party-modes' er særligt effektive under kvalifikationen, hvor det gælder om at levere en enkelt hurtig omgang. Forbuddet vil umiddelbart være en fordel for den svage Ferrari-motor, for power-underskuddet i forhold til konkurrenterne vil ikke længere være helt så markant.

Haas kørerne håber derfor, at de vil være i stand til at slås med Williams (med Mercedes-motorer) i kvalifikationen.

Det er et realistisk håb, men selv om Magnussen og Grosjean skulle kvalificere sig foran Williams-kørerne, vil det ikke ændre på motorernes styrkeforhold under løbet, og det er ikke noget problem at overhale på Monza-banen.

For Magnussen er det vigtigt at understrege, hvem der er hurtigste Haas-kører. Peter Nygaard

Efter en svag weekend i Belgien skal Kevin Magnussen forsøge at bryde tilbage i Monza.

Det skal først og fremmest ske i forhold til Grosjean, for i en tid, hvor Gene Haas og Guenther Steiner overvejer deres 2021-lineup, er det vigtigt at understrege, hvem der er hurtigste Haas-kører.

Magnussen sluttede på sidstepladsen i både kvalifikationen og løbet i Belgien i sidste uge.

For ham personligt kan det i princippet derfor ikke blive værre i Monza. Og så alligevel:

Haas-teamet kan få endnu sværere ved at hænge på konkurrenterne i Monza.