For et par måneder siden udtalte Renault-chef Cyril Abiteboul, at hans ’akademi-kører’ Christian Lundgaard var en potentiel afløser, hvis førstekører Daniel Ricciardo skulle forlade teamet efter denne sæson.

Jeg undrede mig meget over den udtalelse. OK, den var herligt ’gratis’, for på det tidspunkt var Formel 1-holdets chef overbevist om, at Ricciardo ville forny sin kontrakt.

Derfor virkede snakken om den unge dansker mest som et forsøg på at give Renault Sport Academy lidt credit, men alligevel: Ved specifikt at nævne Lundgaard øgede Abiteboul presset på den danske teenager.

Og skabte intern undren i sit eget Sport Academy, hvor kineseren Guanyu Zhou, der i modsætning til Lundgaard allerede har kørt en sæson i Formel 2, måtte føle sig forbigået.

Christian Lundgaard er det mest spændende talent i international racing. Ikke fordi han er dansk, men fordi han som ingen andre nærmest har raseret juniorklasserne Peter Nygaard

Nu er Abitebouls værste mareridt så gået i opfyldelse. Ricciardo har skrevet 2021-kontrakt med McLaren. Om bordet så fanger? Forfremmer Abiteboul nu Lundgaard til Formel 1-kører? Ærligt talt: Jeg håber det ikke.

Misforstå mig ikke. Jeg anser Christian Lundgaard for det mest spændende talent i international racing. Ikke fordi han er dansk, men fordi han som ingen andre nærmest har raseret juniorklasserne.

Det har kun taget ham lidt over tre år at køre fra gokart til at være et seriøst bud på et Formel 1-sæde.

Men lige nu er han ikke klar til at overtage Ricciardos sæde. Hvis han kommer med i den bølge af kører-annonceringer for 2021, der præger disse dage, vil det ikke gavne nogen. Kun øge presset på Lundgaard, der i forvejen kører en svær sæson i møde.

Hans manager, Alesandro Bravi, har 100 procent ret, når han siger, Christian Lundgaard skal fokusere på Formel 2 i år. Man skal ikke forcere en karriere, der i forvejen er oppe i højeste gear.

Historien er fuld af super-talenter, der kom for tidligt i Formel 1, ikke slog til, og røg ud igen. Det må ikke ske med unge Lundgaard, som jeg er sikker på vil få en stor Formel 1-karriere.

Når han er klar til det.

Og i øvrigt har han slet ikke de superlicens-point, der en forudsætning for overhovedet at køre Formel 1. Det er endnu en god grund at sætte fuld fokus på Formel 2.

Manager Bravi og mine kilder i teamet taler om, at Christian Lundgaard ikke er klar til Formel 1 i dag Peter Nygaard

Men midt i al den forvirring, der hersker i og omkring Renault-teamet i disse dage, er der en formulering, der er vigtig: Manager Bravi og mine kilder i teamet taler om, at Christian Lundgaard ikke er klar til Formel 1 i dag.

Men hvis Formel 2-sæsonen kommer i gang, hvis Christian Lundgaard gør det rigtig, rigtig godt, og hvis han får samlet de nødvendige superlicens-point...

Og hvis Renault-ledelsen vil vente så længe: Så kan situationen se helt anderledes ud i december.

Jeg hører fra Renault-teamet, at man vil tage sig god tid til at finde Ricciardos afløser.

Det kan tolkes på mange måder, men det indgår utvivlsomt i overvejelserne, at jo længere der går, jo mere Formel 1-klar kan Lundgaard blive.

Cyril Abiteboul gjorde hverken sig selv eller Christian Lundgaard nogen tjenester med sine udtalelser for et par måneder siden.

Men han kan alligevel få ret med hensyn til Lundgaard, Formel 1 og 2021. Det er kun lige nu, den danske teenager ikke er klar.

Lige nu skal han fokusere på Formel 2. For at blive klar til Formel 1 i 2021 eller 22.