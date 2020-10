Eifel Grand Prix bragte ikke afgørende nyt om Kevin Magnussens Formel 1-fremtid. Det er stadig usikkert, om den 28-årige dansker har en plads i 2021-feltet, og derfor er spørgsmålet relevant:

Hvad har Kevin Magnussen gjort forkert?

Det er svært at sammenligne ham med resten af feltet, for Formel 1 er mere kompleks end næsten alle andre sportsgrene. Hans biler – først hos McLaren, siden hos Renault og nu hos Haas – har altid været markant dårligere end de fleste konkurrenters, og derfor har forventningerne til topresultater været urealistiske. En tennisspiller med en ketsjer, der er markant mindre end modstanderens, kan heller ikke vinde.

Og alligevel har Magnussen med mellemrum leveret løb, der var langt bedre end forventet. I for eksempel Rusland 2016, Mexico 2017 og Ungarn 2020 opnåede han resultater, hans bil slet ikke fortjente.

Hvis man ser på de biler, Magnussen har kørt, er det svært at forlange mere.

Den eneste, man med rimelighed kan sammenligne en Formel 1-kører med, er hans teamkammerat. Han er den eneste, der har samme udstyr, og i 2014 hos McLaren kørte Magnussen lige op med eksverdensmesteren Jenson Button. Hos Renault var han i 2016 markant hurtigere end rookien Jolyon Palmer.

Hos Haas har han over fire sæsoner overskygget Romain Grosjean – en anerkendt, erfaren Formel 1-kører, der har været på podiet 10 gange.

Hvis man ser på de teamkammerater, Magnussen har haft, er det svært at forlange mere.

Men har Magnussen forvaltet sit talent og sin karriere godt nok?

Dorte Riis førte som manager dygtigt Magnussen frem til Formel 1, men samarbejdet sluttede kontroversielt i 2016 (en langvarig retssag mellem de to ventes afsluttet i december).

Efter Riis mente man, at der ikke var råd til/behov for en manager. I stedet har Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen, den tidligere Tom Kristensen-rådgiver Morten Tinggaard og Romain Grosjeans manager (!) Martin Reiss hjulpet Magnussen.

I en tid, hvor stort set alle andre Formel 1-kørere har en fulltime-manager, er det et atypisk setup. Men indtil nu har det faktisk fungeret overraskende godt.

Da Anders Holch Povlsen i 2016 hjalp Magnussen ind hos Renault, var det en feberredning af en kriseramt karriere. Ingen fulltime-manager kunne have gjort det bedre.

Og da Magnussen efter sin forrygende 2018-sæson forlængede sin kontrakt med Haas, var det også en optimal aftale. Dengang var Haas det fjerde- eller femtebedste team i Formel 1, og alle pladser længere oppe i feltet var optaget. Et skifte fra Haas havde i vinteren 2018-19 været et trin nedad.

Magnussens bagland er ukonventionelt, men indtil nu har man ikke kunnet forlange mere af det. Jeg håber bare, at det nu er på forkant med den tilspidsede situation.

Hvorfor er Kevin Magnussen alligevel i fare for at miste sin plads i Formel 1? Det handler efter min mening om timing og sort uheld. Han er uheldig, at Haas' nedtur – og dermed hans chancer for at vise sig frem – er faldet sammen med et år, hvor Ferrari har tre juniorkørere Formel 1-klar. Og et år, hvor eksverdensmestre som Vettel, Räikkönen og Alonso trods omtrent udløbne salgsdatoer har valgt at fortsætte deres karriere.

Så hvad har Kevin Magnussen gjort forkert?

Efter min mening ikke ret meget.