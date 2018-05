KOMMENTAR

Med mindre der sker sensationer i de kommende uger (a la et tilbud fra Renault) fortsætter Kevin Magnussen hos Haas i 2019. Teamet har en option på ham, som skal indløses til efteråret, men det er min klare fornemmelse, at begge parter satser på at forhandle en helt ny kontrakt på plads.

Kevin Magnussen har stadig ikke en officiel manager, men han har erfarne og effektive rådgivere fra både Danmark og udlandet. De stiller ham sammen med de flotte 2018-resultater i en stærk forhandlingssituation - som eksempelvis 7.-pladsen i lørdagens Barcelona-kvalifikation - og K-Mag kan for første gang i sin Formel 1-karriere stille en række krav, når aftalen for den kommende sæson skal bankes på plads.

For mig at se er det fem centrale punkter, Magnussen og hans rådgivere skal fokusere på. De kommer her:

1 - LÆNGDE

Kevin Magnussen og Haas skal gå efter en ny to-årig aftale med en option for 2021. Det bør begge parter være enige om, for det er klart for enhver, at en stor del af danskerens 2018-succes skyldes, at han for første gang i sin Formel 1-karriere oplever kontinuitet. Og omvendt var det tydeligt i både 2014 hos McLaren og i 2016 hos Renault, at usikkerhed om fremtiden påvirker han præstationer negativt

2 - LØN

Igen i år er Romain Grosjeans løn hos Haas-teamet betydeligt højere end Magnussens. De færreste uden for teamet kender de præcise beløb, men forskellen er markant. På baggrund af de to Haas-køreres 2018-resultater er det tydeligvis behov for en justering af lønningerne. Hvis begge kørere fortsætter i teamet i 2019, er det Magnussens tur til at få den højeste hyre!

3 - PERFORMANCE-KLAUSUL

Der er som regel såkaldte 'performance-klausuler' indbygget i kører-kontrakterne i Formel 1. De kan fungere begge veje: Teamet kan have en klausul, der gør det muligt at droppe en kører inden kontraktudløb, hvis han ikke lever op til nærmere bestemte krav til for eksempel VM-point. Omvendt kan køreren også have en klausul der bestemmer, at han kan forlade teamet, hvis de for eksempel ikke opnår en bestemt placering i VM. Magnussen bør få indbygget en klausul af denne type – så han ikke er bundet til Haas, hvis teamet kommer ind i en nedadgående spiral.

4 - TOP-3-KLAUSUL

Kørere af en vis klasse og med et vist fremtidspotentiale har ofte en såkaldt 'top-3-klausul' indbygget i deres kontrakt. Den betyder, at de – som regel mod økonomisk kompensation – kan forlade deres team inden kontraktudløb, hvis et af top-3-holdene står klar med en ny kontrakt. Magnussen nyder nu så stor respekt i Formel 1, er han bør få en top-3-klausul ind i sin nye Haas-kontrakt.

5 - TEST/TRÆNINGER

Kevin Magnussen bør i sin nye kontrakt sikre sig, at han ikke skal afgive sin bil i en eller flere fredags-træninger. En sådan bestemmelse 'glemte' man at få med i den oprindelige aftale, og det kostede ham dyrt dyrt sidste år, hvor han i en række løb måtte overlade sin bil til Antonio Giovinazzi.

