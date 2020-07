Renault har det mest ambitiøse talentprogram i Formel 1.

Deres sportsakademi har igennem flere år haft det erklærede mål at skabe en Formel 1-kører til 2021-sæsonen, og man har holdt køreplanen flot.

Hele to akademi-medlemmer, Christian Lundgaard (19 år) og kinesiske Guanyu Zhou (21 år), ser begge ud til at være Formel 1-klar næste år, og så vælger Renault at skrive 2021-kontrakt med 38-årige Fernando Alonso.

»Et naturligt valg,« siger Renaults Formel 1-chef, Cyril Abiteboul, og den bemærkning lader vi lige stå et øjeblik.

Peter Nygaard

Abiteboul har ikke mange fans i Danmark. I 2016 sendte han Kevin Magnussen ud ad døren med en sur bøvs om 'manglende arbejdsmoral'.

Ordene kom efter en sæson, hvor Magnussen havde scoret syv af teamets otte VM-point, og Abiteboul i øvrigt kun havde stillet en omlakeret veteranbil til danskerens rådighed.

Beskyldningerne mod Magnussen var så åbenlyst urimelige, at vi her på B.T. opfandt begrebet 'Abiteboul-shit'.

I de seneste måneder har Abiteboul flere gange bragt Lundgaard på banen som kandidat til et Formel 1-sæde i 2021.

Cyril Abiteboul (th.) sammen med Kevin Magnussen og Jolyon Palmer (tv.) forud for det australske grandprix i 2016. Foto: PAUL CROCK Vis mere Cyril Abiteboul (th.) sammen med Kevin Magnussen og Jolyon Palmer (tv.) forud for det australske grandprix i 2016. Foto: PAUL CROCK

»Jeg vil hellere arbejde sammen med morgendagens end gårsdagens stjerner,« sagde han blandt andet.

Har Renault-chefens flotte ord om Lundgaard, teamets sportsakademi og fremtidens stjerner været en ny omgang Abiteboul-shit? Det ser ærligt talt sådan ud.

Det havde været modigt at forfremme Lundgaard (eller Zhou) til Formel 1 allerede næste år, men det er efter min mening endnu modigere at skrive kontrakt med Alonso.

Okay, Alonso var stadig en af feltets bedste kørere, da han stoppede i Formel 1 efter 2018-sæsonen, men når han gør comeback næste år, har han ikke kørt Formel 1 i to år, og det vil dermed være otte år siden, han sidst har vundet et Formel 1-løb.

...for Christian Lundgaard er Alonsos nye kontrakt ikke nødvendigvis dårligt nyt, for Alonso kan blive en god læremester... Peter Nygaard

Han er på vej mod sin 40-års fødselsdag. Det er de færreste verdensmestre, der for alvor har haft succes med at gøre comeback i Formel 1. Og endelig er Alonso bare ikke en holdspiller.

Der er gode grunde til, at topholdene ikke var interesserede, da Alonso i foråret begyndte at snakke om at vende tilbage til Formel 1, for han skaber alt for ofte intern ballade med ledelsen, teamkammerater og motorleverandører.

Og så vil jeg i øvrigt også bare ønske Abiteboul held og lykke med at forsvare Alonsos utvivlsomt høje hyre.

Det kan blive svært at retfærdiggøre den midt i den sparerunde (inklusive op mod 15.000 afskedigelser), som Renault er i gang med.

Christian Lundgaard (tv.) med Renault-teamets nuværende kørere, Esteban Ocon og Daniel Ricciardo (th.). Den danske teenager kan ifølge teamchef Cyril Abiteboul afløse Ricciardo i 2021. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Christian Lundgaard (tv.) med Renault-teamets nuværende kørere, Esteban Ocon og Daniel Ricciardo (th.). Den danske teenager kan ifølge teamchef Cyril Abiteboul afløse Ricciardo i 2021. Foto: Grand Prix Photo

For Christian Lundgaard er Alonsos nye kontrakt ikke nødvendigvis dårligt nyt, for danskeren får nu et ekstra år til at forbedrede sig til Formel 1, og hvis kortene spilles rigtigt, kan Alonso blive en god læremester.

Alonsos comeback er faktisk i højere grad dårligt nyt for Kevin Magnussen. 2021-sæderne hos de tre topteams har længe været uden for rækkevidde, og nu er sæderne hos de fire bedste midterhold – McLaren, Renault, Racing Point og Alpha Tauri (reserveret til Red Bull-juniorer) – også optaget.

Dermed er det endnu vigtigere for Magnussen, at Haas F1 Team fortsætter. Magnussens eneste alternativer til hans nuværende team er nu Alfa Romeo og Williams.

Men de repræsenterer ikke det spring opad i feltet, som hans karriere trænger til.