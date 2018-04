Azerbaijans Grand Prix blev et løb til glemmebogen for Kevin Magnussen. Kvalifikationen blev ødelagt, da en betydelig del af bilens aerodynamik rev sig løs, og hans chancer i løbet forsvandt, da han blev påkørt af Marcus Ericsson allerede på første omgang. Herefter var der lang vej hjem i en kvæstet bil, og det hele sluttede med en 10-sekunders straf og to klip i licensen efter et sammenstød med Pierre Gasly.

Som sagt: Et løb til glemmebogen.

Mere mindeværdigt er det, der sker i paddocken, hvor kampen om sæderne i 2019-feltet skudt i gang. Det er meget tidligt, men Daniel Ricicardos kontrakt-udløb hos Red Bull har kickstartet ’silly season’. Australieren afviser hårdnakkede rygter om, at han allerede har underskrevet en forhåndsaftale med Ferrari, men der er et eller andet i gang, og ingen tror vist længere på at langsigtet samarbejde med Max Verstappen hos Red Bull. Hvis Ricardo er på vej til Ferrari, står Carlos Sainz Jr (i år udlånt til Renault) eller Pierre Gasly (i junior-teamet Toro Rosso) klar i kulissen.

Der er altså allerede nu rokeringer på vej hele vejen ned gennem feltet. Som en af sæsonens helt store, positive overraskelser, er der naturligvis også fokus på Kevin Magnussen, der pludselig er kommet på mode igen.

Som BT afslørede i sidste uge og som teamchef Guenther Steiner bekræftede her i Baku: Der forhandles ikke på nuværende tidspunkt. Men det er klart, at Magnussen og Haas vil hinanden. Teamet har en 2019-option på danskeren, som de kan indløse inden 1. oktober. Så kører Magnussen videre for teamet i 2019 – til en allerede aftalt løn og med kontraktudløb efter næste sæson.

Men både Haas og Magnussen kan være interesserede i at droppe optionen og indgå en ny, længere kontrakt allerede nu. Haas for at sikre sig danskeren ud over 2019 og Magnussen for at få bedre betingelser og jobsikkerhed for de kommende år.

Det er ingen hemmelighed, at Magnussen får en betydelig lavere løn end teamkammerat Romain Grosjean. Det var fair nok sidste år, men i denne sæson er magtbalancen i teamet tippet til danskerens fordel. Han er hurtigere, han er yngre og han er mindre hysterisk – alt sammen noget, der burde sikre Magnussen en løn på niveau med franskmanden. Mindst!

Med Magnussens forhistorie – tre forskellige teams i sine tre første F1-sæsoner og en nyvunden erkendelse af hvor vigtig kontinuitet er – satser han på en længerevarende aftale. Hvis Magnussen og Haas bliver enige om at droppe 2019-optionen og tegne en ny kontrakt, gætter jeg på, den vil dække sæsonerne 2019-20 og med en option for 2021.

Med det momentum hans Formel 1-karriere har fået, kan et af de deciderede topteams komme på banen i løbet af denne periode. Jeg er ikke i tvivl om, at Ferrari som Haas´ motorleverandør kan ’hente’ ham under den nuværende aftale, men hvis Magnussen skal forhandle en ny kontrakt med Haas, bør han få indføjet en ’toptre-klaul’ – en bestemmelse om, at Haas skal ’frigive’ ham, hvis et af de tre bedste teams pludselig står klar med en kontrakt.

---

Peter Nygaard er BT´s Formel 1-korrespondent