Jeg vil nødigt virke negativ, men set med danske øjne var den allerførste træningsdag i Formel 1 2020 en skuffelse.

Det er alt for tidligt at drage nogen store konklusioner for hele sæsonen, men indtil nu er der ikke meget, der tyder på, at Haas F1 Team vender tilbage til toppen af midterfeltet.

Jeg synes, at fredags-træningen på Red Bull Ring understregede det billede, vi så, sidst Haas-kørerne var på banen.

Det var under vintertesterne på Circuit de Barcelona-Catalunya, og selvom både Kevin Magnussen og teamkammerat Romain Grosjean her udtalte sig positivt om den nye VF20-model, var den objektivt vurderet ikke nogen succes.

Haas F1's Danish driver Kevin Magnussen steers his car during the second practice session at the Austrian Formula One Grand Prix on July 3, 2020 in Spielberg, Austria. - Seven months after they last competed in earnest, the Formula One circus will push a post-lockdown 're-set' button to open the 2020 season in Austria on July 5. (Photo by Darko Bandic / POOL / AFP) Foto: DARKO BANDIC Vis mere Haas F1's Danish driver Kevin Magnussen steers his car during the second practice session at the Austrian Formula One Grand Prix on July 3, 2020 in Spielberg, Austria. - Seven months after they last competed in earnest, the Formula One circus will push a post-lockdown 're-set' button to open the 2020 season in Austria on July 5. (Photo by Darko Bandic / POOL / AFP) Foto: DARKO BANDIC

Der blev ikke sat nogen hurtige enkelt-omgange, og over distancen var den blandt de langsomste. At Haas på grund af menneskelige og tekniske fejl kørte færrest omgange af alle teams, forstærkede kun indtrykket af at Magnussen og co. kan få en svær 2020-sæson.

Men test er test, og først i denne weekend er der VM-point på spil. Men billedet havde ikke ændret sig i forhold til vintertesterne: Haas-kørerne sluttede fredagen bagest i feltet – sammen med Williams- og Alfa Romeo-kørerne.

Som sagt – det er for tidligt at drage store konklusioner, men lige nu ser det ud til at Haas er tættere på bunden end på toppen af midterfeltet.

Og det på en bane, hvor teamet normalt brillerer. Og med en bil, der ifølge teamchef Guenther Steiner ikke bliver udviklet foreløbig (hvis nogensinde).

Formula One F1 - Abu Dhabi Grand Prix - Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates - December 1, 2019 Haas' Kevin Magnussen before the race REUTERS/Hamad I Mohammed Foto: HAMAD I MOHAMMED Vis mere Formula One F1 - Abu Dhabi Grand Prix - Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates - December 1, 2019 Haas' Kevin Magnussen before the race REUTERS/Hamad I Mohammed Foto: HAMAD I MOHAMMED

Hvis jeg skal se positivt på årets første træningsdag, er det værd at fremhæve, at Magnussen for et år siden heller ikke brillerede under fredags-træningen i Østrig. Men under kvalifikationen lørdag leverede han en af 2019-sæsonens allerflotteste omgange, der sikrede ham en sensationel femteplads på gridden.

Måske kan han hive noget lignende op af hatten i år. Måske…

Det er også positivt, at Magnussen var hurtigere end Grosjean. Det handlede kun om frie fredags-træninger, men hvis 2020 bliver en ny skuffelse for Haas, regner jeg ikke med, at både Magnussen og Grosjean kører Formel 1 i 2021.

Den, der taber den interne Haas-duel, ryger efter alt at dømme ud af Formel 1.

Foto: MARK SUTTON Vis mere Foto: MARK SUTTON

Fredags-træningen på Red Bull Ring var altså kun første slag i en ’krig’ mellem Haas-kørerne, der kommer til at vare hele sæsonen. Magnussen er helt ligeglad med resultatet af træningerne, for han bruger dem kun som indløb til kvalifikationen og løbet.

Men for Grosjean er det vigtigt at slå sin teamkammerat hver eneste gang, de er på banen. Måske derfor var det fredag endnu en gang franskmanden, der brokkede sig mest og lavede fejlene i Haas-teamet?

I den gode del af feltet viste Mercedes skræmmende styrke ved at være omkring 0,5 sekund hurtigere end konkurrenterne.

På en kort bane som Red Bull Ring er det nærmest lysår, og der er allerede nu lagt op til at Lewis Hamilton kan snuppe det verdensmesterskab, der vil tangerede Michael Schumachers rekord med syv VM-titler.