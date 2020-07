Jeg skal virkeligt beklage.

Men det ligner endnu en svær weekend for Kevin Magnussen og Haas-teamet.

Kun en uge efter VM-premieren er Formel 1-feltet klar til anden afdeling af VM 2020.

Ligesom Østrigs Grand Prix i sidste weekend foregår det på Red Bull Ring, hvor løbet nu hedder Steiermark Grnd Prix.

...men siden aftalen blev indgået, er Ferrari-motoren droppet fra en første til noget nær en sidsteplads i Formel 1´s power-ranking... Peter Nygaard

Begge Haas-biler udgik med bremseproblemer i Østrigs Grand Prix, der blev det sjette løb i træk uden point til det amerikanske team.

Bremseproblemerne i sidste weekend skyldtes overophedning, hvor skiver og kalipre simpelthen blev for varme i den østrigske sommerhede. Det er umiddelbart et problem, der let kan løses, men løsningen medfører andre problemer.

Det er i første omgang et spørgsmål om, at øge fartvindens kølingen af bremserne. Det foregår via luftindtag, som man selv kan dimensionere.

Af hensyn til aerodynamikken skal de dog være så små som muligt, for jo større de er, og jo mere luft, der skal igennem dem, desto større bliver vindmodstanden. Og højere vindmodstand giver lavere topfart.

Foto: POOL Vis mere Foto: POOL

Og lige her har Haas i forvejen et problem, for topfart afhænger - sammen med vindmodstand - også af hestekræfter.

Ferrari-motorerne var sidste år de stærkeste i feltet, men i sidste weekend virkede de som de svageste. Både Ferraris egne biler og bilerne fra de to kunde-teams, Haas og Alfa Romeo, mistede masser af tid på langsiderne.

Under løbet blev der målt topfart fire steder på banen, og i to af målingerne var Haas-kørerne langsomst af alle.

I en sport, hvor tingene hele tiden skal forbedres og omgangstiderne reduceres, var alle seks biler med Ferrari-motorer markant langsommere end sidste år.

...hvis konkurrenterne kan cruise forbi Kevin Magnussen på langsiderne, så hjælper hans nærkampsteknik og brede albuer ikke... Peter Nygaard

Ferrari har forskellige forklaringer på det uventede formdyk. Men konkurrenterne er ikke i tvivl om årsagen: Ferrari-ingeniørerne var sidste år lige lovligt kække i deres fortolkning af visse dele af motor-reglementet.

Ingen af konkurrenterne tog sig sammen til at indgive en officiel protest, men til sidst gik bilsports-forbundet FIA selv i aktion.

Man undersøgte Ferrari-motoren minutiøst, og da der ikke var protesteret officielt mod motoren, endte affæren med en fortrolig aftale mellem FIA og Ferrari.

Kun parterne ved, hvad der står i aftalen, men siden den blev indgået, er Ferrari-motoren droppet fra en første til noget nær en sidsteplads i Formel 1´s power-ranking.

Foto: AMANDA PEROBELLI Vis mere Foto: AMANDA PEROBELLI

Den øgede vindmodstand fra de større køleindtag til bremserne vil derfor i denne weekend gøre Haas-racerne endnu mere sårbare på langsiderne.

Magnussen talte i sidste weekend om, hvor glad han var for endelig at have en bil, han kunne køre race med. Efter en 2019-sæson, hvor VF19-modellen som regel ødelagde sine dæk efter 10-12 omgange, kunne Magnussen nu slås langt mere jævnbyrdigt med konkurrenterne.

Og når han kan det, er han nærmest i særklasse. Der er ikke ret mange i feltet, der har en så robust nærkampsteknik som Magnussen. Når han med en af sine traditionelle super-starter har vundet en håndfuld placeringer, kommer albuerne ud, og så er han svær at komme forbi.

Men hvis konkurrenterne kan cruise forbi ham på langsiderne, hjælper hans nærkampsteknik og brede albuer ikke. Og derfor ligner det en svær weekend for Magnussen og co.