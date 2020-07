Formel 1-premieren i Østrig var set med danske øjne umiddelbart en negativ oplevelse.

Men tager man et ekstra spadestik ned i Kevin Magnussens problemer, er der en ting der står klart: Den nye VF20-model er langt mere lovende over løbs-distancen end sidste års VF19-fiasko.

Og på den lidt længere bane ser det rigtig godt ud med Danmark og Formel 1. Christian Lundgaard fra Renault Sport Academy startede i weekenden sin Formel 2-sæson med en fjerde- og en femteplads, og det er vildt imponerende resultater.

Lundgaard var i corona-karantæne, da resten af feltet gennemførte vintertester i Bahrain, og alligevel blandede han sig i toppen. Det er så fjerde år i træk, han rykker en klasse op og omgående er med i front.

Lundgaard racer i disse år gennem juniorklasserne i et hidtil uset tempo, og Renaults Formel 1-chef Cyril Abiteboul har indenfor de seneste uger flere gange nævnt den danske teenager som kandidat til det Formel 1-sæde.

De andre kørere, der oftest nævnes i forbindelse med den ledige Renault-plads er Fernando Alonso og Sebastian Vettel. Altså to eksverdensmestre med henholdsvis 311 og 240 grandprixer på racer-CV´et - og så en dansk teenager, der endnu ikke har kørt en aktuel Formel 1-bil.

Og det er jo ikke i et par tilfældige bisætninger, Abiteboul har nævnt Lundgaard i sammenhæng med Formel 1 2021. Det er sket helt bevidst og så mange gange, at danskeren må være en helt reel konkurrent til Alonso og Vettel.

Men er det realistisk?

Unge Lundgaard vil i hvert fald passe rigtig godt ind i Renault-koncernens samlede regnskab. Den franske bilfabrik er i dyb krise og i gang med en fyringsrunde, der kan ramme helt op til 15.000 ansatte. Så er det ikke politisk korrekt at ansætte en eksverdensmester til en multi-millionhyre. I det billede passer en billig, ’hjemmelavet’ rookie bedre ind.

Samtidig er Renault Sport Academy et af de mest ambitiøse talentprogrammer i Formel 1. Akademiets første forsøg på at skabe en Formel 1-kører er af forskellige grunde mislykkedes, men hvis Lundgaard får chancen i 2021, har missionen været en succes.

Alligevel forstår jeg ikke hvorfor Abiteboul bliver ved med at nævne Lundgaard. Jo – danskeren har indtil nu udvist et fantastisk talent, der kører direkte mod en Formel 1-karriere. Men snakken om Formel 1 allerede i 2021 skaber altså et unødigt pres på Lundgaards skuldre. Det hænger ikke sammen, når Abiteboul det ene øjeblik nævner Lundgaard som rival til Alonso og Vettel og kort efter siger danskeren i år skal fokusere på Formel 2.

I alle tilfælde skal Lundgaard sikre sig point nok til den nødvendige super-licens (’kørekortet’ til Formel 1). Han kom godt fra start i weekenden, men han skal fortsætte på samme høje niveau gennem hele Formel 2-sæsonen.

Og det er måske det største problem ved Lundgaards ambitioner om at køre Formel 1 allerede i 2021: Han har næppe sikret sig super-licens point nok inden sæsonfinalen midt i december. Og jeg tvivler på, Renault kan vente så længe med at annoncere deres 2021 line-up.

Man tag ikke fejl: Christian Lundgaard er på vej mod Formel 1.