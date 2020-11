Løbet på Imola blev endnu et i rækken af løb, der gjorde ondt på Kevin Magnussens Formel 1-karriere.

Danskeren havnede både i et sammenstød og udgik med hovedpine.

I kvalifikationen var den gal med gearkassen.

Det sluttede med en 18.-plads foran to andre udgåede biler.

Karakter: 4

Ligesom i seneste weekend er det svært at finde noget positivt fra Kevin Magnussens weekend.

Dog trækker to ting op:



Kevin Magnussen kæmpede og havde fede dueller midtvejs i løbet, hvor han gav hurtigere biler hård og flot kamp om pladserne.

Samtidig viste han sig som et mandfolk, da hovedpinen satte ind på grund af racerens voldsomme vibrationer.

Teamet valgte at tage Magnussen ind, og det kunne passende give danskeren en undskyldning for igen at have sendt ham ud i feltets ringeste racerbil.

Daniel Ricciardo var, hvor han skulle, da andre fik uheld.

Den australske racerkører tog endnu et podium i Renault-raceren, da Max Verstappen udgik efter et større uheld.

Hos McLaren må de virkelig se frem til at få Daniel Ricciardo med om bord i 2021, for han leverer, når chancen byder sig.

Renault har i denne sæson vist stor fremgang, og det bliver spændende at se, om Fernando Alonso kan vise sig som en fuldgyldig erstatning for Ricciardo i 2021.

Stakkels Pierre Gasly havde kvalificeret sin Alpha Tauri på fjerdepladsen lørdag og hang fast i den sjove ende af feltet.

Men pludselig meldte teamet over radioen, at løbet var slut på grund af en teknisk defekt.

Franskmanden, der har været formidabelt kørende i denne sæson, måtte derfor se endnu et topresultat fordufte.

Det var virkelig ærgerligt.

Valtteri Bottas har modtaget en del kritik internationalt, fordi han for sjældent får nok ud af sin Mercedes.

Finnen havde poleposition søndag, men den blev sat over styr, hvor først Lewis Hamilton gik forbi, og Max Verstappen senere fik presset Bottas så meget, at han begik en kostbar fejl, hvorefter hollænderen overhalede ham.

George Russell ligner mere og mere en afløser for Valtteri Bottas i feltets klart bedste bil, selv om også han kvajede sig på Imola.

Bottas fik andenpladsen tilbage, da Max Verstappen udgik.