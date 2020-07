Kevin Magnussen leverede et kanonløb og ramte strategien lige i røven i Ungarns Grand Prix søndag eftermiddag.

Den danske racerkører blev nummer ni i det omskiftelige løb, hvor han med et tidligt dækskift var helt fremme på 3. pladsen.

Den kunne Haas-raceren ikke holde, men Kevin Magnussen lagde flere hurtige biler bag sig og sluttede på en position, som han egentlig ikke var hurtig nok til at slutte på.

Danskeren belønnes da også for sin gode indsat på B.T.s karakterskala.

Karakter 9

Endelig løftede Kevin Magnussen sin langsomme Haas-racer ud af middelmådigheden og bundpladsen i Formel 1-feltet.

Det var genialt af både Magnussen og Haas-teamet, at de smuttede i pit på aller første omgang og skiftede til tørvejsdækket medium, mens de øvrige ventede og tøvede.

Lige der lykkedes det sats forrygende, og det var flot.

Kevin Magnussen fulgte op, kørte klogt og fejlfrit, og 9. pladsen kom perfekt, nu hvor kontraktforhandlingerne i feltet for alvor tager fart. Han underskrev i hvert fald en ny aftale med Haas i dag.

Haas kom endelig på tavlen og fik to dejlige VM-point.

Det var ekstremt vigtigt for teamet, der ligner et bundhold i denne sæson - måske mest af alt på grund af den dårlige Ferrari-motor.

Derfor var det flot, at det pressede hold gik med en modig beslutning, da alle andre tøvede.

Det var sgu optur, hvis man ellers holder med danske Kevin Magnussen.

Formel 1 - Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt løb

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du skal bades i champagne

10 - Det løb husker vi stadig om 10 år

To ting stak ud i negativ retning i Ungarn. Ferrari og Valtteri Bottas.

Ferrari var igen pinligt langsomme, og Charles Leclerc var - seriøst - langsommere end Kevin Magnussen og sluttede som nummer 11 efter at være blevet overhalet af Carlos Sainz i en McLaren...

Den er helt gal med det mest vindende hold i Formel 1s historie.

I front missede Valtteri Bottas starten og havde generelt et skidt løb, selvom han blev nummer tre. Finnen ligner bare ikke en verdensmester i den Mercedes.

Det kan godt være, at Haas oplevede en tiltrængt optur i Ungarn. Men pilen peger desværre foretruende nedad for holdet.

Næste løb venter på Silverstone i England, som er en rigtig powerbane, og det ser ikke ud til, at Haas' Ferrari-motor er klar til at tage kampen op med de andre hold på topfarten.

Derfor venter der umiddelbart en svær weekend for Haas, Magnussen og de øvrige, der har noget med Ferrari at gøre.