Kevin Magnussen sluttede midt i feltet i Rusland, og det var en lidt grå dansk weekend alt i alt.

Kevin Magnussen viste sig som altid flot frem på første omgang, men herefter blev det hurtigt hverdag, hvor en 12.-plads var, hvad det kunne blive til.

Den danske racerkører kom med en lunken kvalifikation og et lidt anonymt løb hverken nærmere eller længere væk fra en ny kontrakt hos Haas-teamet.

Raceren var ikke til mere. Desværre.

Karakter: 6

Kevin Magnussen revancherede sin fejlslagne kvalifikation i løbet, hvor han flot udnyttede en masse drama på første omgang.

Det bragte danskeren helt op som nummer ni, men den plads formåede hverken han eller den triste Haas-racer at holde fast i.

Kevin Magnussen sluttede på 12.-pladsen – lige foran Sebastian Vettel i en skuffende Ferrari.

Det var generelt en dansk weekend i Formel 1, som var svær rigtigt at hidse sig op over.

Formel 1 er stadig superunderholdende.

Bottas fandt endelig vejen til sejr, da Hamilton kiksede.

George Russell – ligner mere og mere en fremtidig superstar.

Stefano Domenicali – den nye F1-überboss – er populær overalt i paddocken.

Haas – deres discountsæson kan smadre Magnussens karriere.

Alexander Albon – hvor længe rækker Red Bull-ledelsens tålmodighed?

Christian Lundgaard – kom uden egen skyld fra Sotji uden point i Formel 2.

Åh gud, hvor var Carlos Sainz skidt kørende på første omgang, hvor han selv kørte i væggen.

Mod nervepirrende uger for Kevin Magnussen – hvad skal han i 2021?

Hamilton fortsætter med at blive historisk i Formel 1.

Mod en ny coronasæson med en kaotisk løbskalender.

Mod Nürburgring – Eifel Grand Prix om 14 dage kan blive det koldeste i Formel 1-historien.